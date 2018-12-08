"Крылья Советов" - "Ростов": две драки за три минуты. Видео

На 81-й минуте матча 17-го тура премьер-лиги между "Крыльями Советов" и "Ростовом" возникла потасовка с участием игроков обеих команд, включая запасных. Спровоцировал ее поступок защитника ростовчан Рагнара Сигурдссона, который ударил мячом в сторону скамейки запасных "Крыльев Советов". За это исландец был удален. Другие участники потасовки не получили карточек от Сергея Карасева. Во время потасовки с трибун в сторону игроков летели снежки.

У матче "Крыльев" с "Ростовом" очень жарко: стычка и два удаления: pic.twitter.com/okH6xR5Z5X – Спорт БО (@Sport_BO) 8 декабря 2018 г.

Через три минуты случилась новая драка в центре поля, по ее итогам был удален полузащитник "Ростова" Александр Гацкан, получивший вторую желтую карточку. Он ударил локтем противника, а потом пободался с Миралом Самарджичем.