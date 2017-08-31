"Кристал Пэлас" согласился заплатить 10 миллионов фунтов за Ньясса

Нападающий "Эвертона" Умар Ньясс может продолжить карьеру в "Кристал Пэлас", утверждает BBC. Лондонцы согласились выплатить за 27-летнего сенегальца 10 миллионов фунтов стерлингов. Ранее также сообщалось об интересе к нему со стороны "Брайтона".

Напомним, что Ньясс зимой 2016 года перешел из "Локомотива" в "Эвертон" за 13,5 миллиона фунтов. В прошлом сезоне форвард на правах аренды выступал за "Халл Сити". За "тигров" во всех турнирах он провел 19 игр, забил пять мячей и отдал одну голевую передачу.

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