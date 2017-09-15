Сегодня состоится матч 10-го тура чемпионата России между "Арсеналом" и "Динамо". Встреча в Туле начнется в 19.30 по московскому времени.

Котировки букмекеров на матч "Арсенал" - "Динамо"

Прогноз Winline – П1 2.67 – ​Н 2.97​ – П2 2.71

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Арсенал" - "Динамо".

Прямая трансляция матча "Арсенал" - "Динамо" – в пятницу, 15 сентября, на канале "Наш футбол".

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ КОМАНД

"Арсенал": Габулов - Комбаров, Беляев, Сунзу, Альварес - Бурчану - Горбатенко, Чаушич, Максимов, Шевченко - Джорджевич.

"Динамо": Шунин - Козлов, Хольмен, Рыков, С. Терехов - Тьям, Зотов - Темников, Панченко, Ташаев - Бечирай.

ПОТЕРИ: Берхамов, Григалава (оба - травма), Ткачев (под вопросом) - Соу (дисквалификация), Соснин (под вопросом).

СТАТИСТИЧЕСКИЕ ФАКТЫ

Единственный матч, который "Арсенал" и "Динамо" провели в Туле, завершился победой бело-голубых со счетом 2:1.

Последняя домашняя победа "Арсенала" датирована июлем 2017 года. Тогда туляки обыграли "СКА-Хабаровск" со счетом 1:0. После этого команда Миодрага Божовича один раз сыграла вничью в Туле и дважды проиграла.

История противостояния "Динамо" с "Арсеналом" насчитывает всего две игры. При этом в обоих матчах бело-голубые забивали по 2 гола. Одну встречу они выиграли (2:1), а вторую сыграли вничью (2:2).

В текущем сезоне "Динамо" провело 4 выездных матча и одержало в них всего одну победу при трех поражениях.

ПРОГНОЗ

Денис КОЛОДИН, экс-защитник "Динамо" и сборной России, бронзовый призер Euro-2008:

1:1 Обеим командам очень нужна победа, ведь они находятся недалеко от зоны вылета. Классическая игра за шесть очков. Надеюсь, "Динамо" не проиграет.

Гоша ЧЕРНОВ, корреспондент "СЭ":

0:0 В предыдущем туре и те, и другие добились трудных ничьих в матчах с лидерами, да и в таблице идут рядом. Фаворита нет, поэтому выберу раздел очков.