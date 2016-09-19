12:49 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Кононов отказал "Легии" из-за низкой зарплаты?

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Бывший главный тренер "Краснодара" Олег Кононов отклонил предложение занять аналогичный пост в "Легии", информирует eurosport.onet.pl. Отмечается, что 50-летнего российского специалиста не устроили финансовые условия.

В числе других кандидатов на вакантный пост называются словак Адриан Гулу, голландец Роберт Маскант, португалец Са Пинту, бельгиец Марк Вильмотс и другие. Ранее с поста главного тренера "Легии" был отстранен албанец Бесник Хаси, в июне сменивший на этой должности россиянина Станислава Черчесова.

 

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КОММЕНТАРИИ (4)
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Гаттузо зол!

Жлоб аутист.

13:48

Жорик из Тюмени

Неужели меньше чем Черчесову предложили?

13:44

Ботаникум

Похоже, Кононов ждёт звонка из "МЮ"! А пока совершит небольшое паломничество в Монако по "следам" Кокоши и Мамая.

13:36

shpasic

рвач! xD

12:58

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