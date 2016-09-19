Кононов отказал "Легии" из-за низкой зарплаты?

Бывший главный тренер "Краснодара" Олег Кононов отклонил предложение занять аналогичный пост в "Легии", информирует eurosport.onet.pl. Отмечается, что 50-летнего российского специалиста не устроили финансовые условия.

В числе других кандидатов на вакантный пост называются словак Адриан Гулу, голландец Роберт Маскант, португалец Са Пинту, бельгиец Марк Вильмотс и другие. Ранее с поста главного тренера "Легии" был отстранен албанец Бесник Хаси, в июне сменивший на этой должности россиянина Станислава Черчесова.