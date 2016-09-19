Кононов отказал "Легии" из-за низкой зарплаты?

Бывший главный тренер "Краснодара" Олег Кононов отклонил предложение занять аналогичный пост в "Легии", информирует eurosport.onet.pl. Отмечается, что 50-летнего российского специалиста не устроили финансовые условия.
В числе других кандидатов на вакантный пост называются словак Адриан Гулу, голландец Роберт Маскант, португалец Са Пинту, бельгиец Марк Вильмотс и другие. Ранее с поста главного тренера "Легии" был отстранен албанец Бесник Хаси, в июне сменивший на этой должности россиянина Станислава Черчесова.
Гаттузо зол!
Жлоб аутист.
13:48
Жорик из Тюмени
Неужели меньше чем Черчесову предложили?
13:44
Ботаникум
Похоже, Кононов ждёт звонка из "МЮ"! А пока совершит небольшое паломничество в Монако по "следам" Кокоши и Мамая.
13:36
shpasic
рвач! xD
12:58