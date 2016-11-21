КДК РФС может наказать "Спартак" и "Крылья" за использование пиротехники

Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал "СЭ" о нарушениях Дисциплинарного регламента РФС, которые были зафиксированы во время матча 14-го тура чемпионата России "Спартак" – "Амкар" (1:0). Аналогичные нарушения произошли и в игре "Зенит" – "Крылья Советов" (3:1).

– Болельщики "Спартака" использовали и бросали пиротехнику, – сказал Григорьянц. – Тренер "Амкара" Вадим Евсеев выходил за пределы технической зоны без разрешения судьи. В матче "Зенит" – "Крылья Советов" болельщики гостей использовали пиротехнику. (Сергей АСТАХОВ)