10:40 | ФУТБОЛ — РФПЛ

КДК РФС может наказать "Спартак" и "Крылья" за использование пиротехники

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Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал "СЭ" о нарушениях Дисциплинарного регламента РФС, которые были зафиксированы во время матча 14-го тура чемпионата России "Спартак""Амкар" (1:0). Аналогичные нарушения произошли и в игре "Зенит""Крылья Советов" (3:1).

– Болельщики "Спартака" использовали и бросали пиротехнику, – сказал Григорьянц. – Тренер "Амкара" Вадим Евсеев выходил за пределы технической зоны без разрешения судьи. В матче "Зенит" – "Крылья Советов" болельщики гостей использовали пиротехнику. (Сергей АСТАХОВ)

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 14-й тур
Материалы REN-TV

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