Каррера посетил Большой театр

Бывший главный тренер "Спартака" Массимо Каррера в сториз Инстаграма опубликовал видео из Большого театра. В эти минуты там идет балет Джорджа Баланчина "Драгоценности".

Напомним, Каррера был уволен из "Спартака" 22 октября. Исполняющим обязанности главного тренера был назначен Рауль Рианчо.

Под руководством Карреры "Спартак" становился чемпионом России в сезоне-2016/17, а также выигрывал Суперкубок-2017.

"Спартак" после 12 туров занимает 5-е место в РПЛ, имея в активе 19 очков.

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