Каррера - о Федуне и о дочери, которая ответила Глушакову

Бывший главный тренер "Спартака" Массимо Каррера на пресс-конференции в Москвев прокомментировал противостояние своих дочерей Франчески и Мартины в соцсетях с отстраненным от работы с основой капитаном Денисом Глушаковым. Обеих возмутили слова благодарности, которые хавбек оставил после увольнения итальянца. Также специалист еще раз выразил благодарность владельцу клуба Леониду Федуну.

- Франческа и Мартина – мои дочери! - сказал Каррера. - И как дочери они защищают папу. Они же ничего оскорбительного не написали, это было шуточно.

А с Федуном у меня были прекрасные отношения. Могу сказать ему только спасибо за все. Потому что он в самом начале поверил в меня. Он сначала принял меня как помощника Аленичева, а потом как главного тренера. Постоянно буду его благодарить. (Дмитрий Зеленов)

22 октября было объявлено об уходе 54-летнего Карреры с поста главного тренера "Спартака". Итальянский специалист возглавлял команду с лета 2016 года. Под руководством Карреры красно-белые выиграли чемпионат России-2016/17 (первое золото в лиге с 2001 года) и Суперкубок России-2017.

Каррера поблагодарил всех. Кроме Глушакова //

Дочь Карреры Мартина: "Глушаков хотел, чтобы моего отца уволили. Я его ненавижу" //

Глушаков удалил комментарий дочери Карреры Франчески //

Глушаков, are you serious?* //

Дочери Карреры защищают отца. Они терпеть не могут Глушакова