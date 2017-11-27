Капитан "СКА-Хабаровск": "Мы не для того выходили в РФПЛ, чтобы переносить матчи"

Капитан "СКА-Хабаровск" Александр Димидко отметил, что матч 18-го тура чемпионата России против "Локомотива" должен состояться при любой погоде. Ожидается, что команды выйдут на игру при температуре минус 12 градусов.

- Было два случая игры на морозе. Первый - когда играл за "Динамо" в Томске. Тогда было где-то минус 17, но игра состоялась. Большой шумихи я не помню, - приводит пресс-служба "СКА-Хабаровск" слова Димидко. - Второй - когда играл за Томск против "Уфы". Тогда было примерно столько же. Там, в первой лиге, вообще никаких разговоров не было - проводить или не проводить. Все терпели и играли.

Все эти разговоры не нервируют. Просто немножко обидно. Хочется, чтобы с пониманием и уважением отнеслись к клубу и болельщикам. Я понимаю их озабоченность из-за того, что можно получить травму. Но мы не зря выходили в премьер-лигу, чтобы переносить матчи. Считаю, что это будет неправильно, если игра не состоится или будет перенесена.

Матч "СКА-Хабаровск" – "Локомотив" состоится 27 ноября. Начало игры – в 12.00 по московскому времени (19.00 – по местному). "СЭ" проведет онлайн-трансляцию встречи.