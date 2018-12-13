18:15 | Футбол — РПЛ

Как голосовал Дмитрий Балашов при определении лучшего игрока РПЛ

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Выбран обладатель престижной награды – Лучший игрок 2018 года по версии "СЭ", РФС и РПЛ. Им стал нападающий "Зенита" и сборной России  Артем Дзюба. Как голосовали топ-менеджеры? Вот итоги.

Генеральный директор "Арсенала" Дмитрий Балашов при определении победителя на первое место поставил вратаря ЦСКА  Игоря Акинфеева. В пятерку лучших он также включил Мариу Фернандеса (ЦСКА), Алексея Миранчука ("Локомотив"), Олега Иванова ("Ахмат") и Александра Кокорина ("Зенит").

Император российского футбола. Артем Дзюба – лучший футболист-2018!

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