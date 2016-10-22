Иван Данильянц: "Слава богу, что все закончилось так, как закончилось"

Главный тренер "Ростова" Иван Данильянц после матча 11-го тура чемпионата России с "Уфой" (0:0) остался доволен результатом. По словам наставника, было тяжело сдерживать атакующий порыв соперника, так как команда находилась не в оптимальном составе.

- Безусловно, результатом мы довольны, у нас не было большого количества возможностей забить гол, - отметил Данильянц в эфире телеканала "Наш футбол". - Игра получилась напряженной, было много единоборств, в которых наши ребята проявили характер и сумели отстоять свои ворота.

Благодарен ребятам за проявленный характер. Смогли сохранить ворота в неприкосновенности. Вы видели, что в составе было много изменений. Нарушились игровые связи. Было непросто сдерживать хорошую атаку соперника. Слава богу, что все закончилось так, как закончилось.