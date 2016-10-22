16:30 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Иван Данильянц: "Слава богу, что все закончилось так, как закончилось"

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Главный тренер "Ростова" Иван Данильянц после матча 11-го тура чемпионата России с "Уфой" (0:0) остался доволен результатом. По словам наставника, было тяжело сдерживать атакующий порыв соперника, так как команда находилась не в оптимальном составе.

- Безусловно, результатом мы довольны, у нас не было большого количества возможностей забить гол, - отметил Данильянц в эфире телеканала "Наш футбол". - Игра получилась напряженной, было много единоборств, в которых наши ребята проявили характер и сумели отстоять свои ворота.

Благодарен ребятам за проявленный характер. Смогли сохранить ворота в неприкосновенности. Вы видели, что в составе было много изменений. Нарушились игровые связи. Было непросто сдерживать хорошую атаку соперника. Слава богу, что все закончилось так, как закончилось.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Владимир 3107

"Ростов" играл в экспериментальном составе. Больше половины игроков из второго состава. Спасибо что хоть Нобоа доиграл до конца матча.

16:52

Владимир 3107

"Ростову" надо Гамулу вместо Кириченко. Некому расшевелить команду. Дима сидит на скамеечке и спит потихоньку с открытыми глазами. А Василич сможет подзадорить игроков.

16:48

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