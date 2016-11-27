Иван Данильянц: "Переноса матча с "Зенитом" не будет. У "Ростова" будет жесткий график"

Главный тренер "Ростова" Иван Данильянц после победы над "Анжи" (2:0) в матче 15-го тура чемпионата России отметил, что его команде было сложно переключиться на эту игру после победы над "Баварией" (3:2) в Лиге чемпионов. Тренер добавил, что никакого переноса матча с "Зенитом" пока не планируется.

– Всех с победой, очень важной и сложной. Сложность была в том, что на протяжении короткого времени пришлось играть с очень разными командами. Я не имею в виду, что "Анжи" слаб. Дело просто в том, что после таких матчей, как с "Баварией", тяжело восстановиться. Физически мы пришли в себя, а вот эмоционально нет. Это привело к ряду нетипичных для нас ошибок. В перерыве еще раз попросили ребят быть ближе к игре, играть через фланги, но все равно были голевые моменты у наших ворот. Слава богу, что довели матч до логичного конца, проявили характер и заслуженно победили.

– Многие ожидали, что вы примените ротацию игроков сегодня....

– Мы рассматривали игру в контексте всех четырех матчей, которые остались до зимнего перерыва. Сегодняшняя игра домашняя, и было на день больше отдыха, чем будет перед тремя следующими играми. Поэтому по состоянию футболистов и после консультации с медицинским штабом было решено поставить тот же состав, что играл с "Баварией".

– Будет ли перенесен матч с "Зенитом"?

– Насколько мне известно, переноса никакого нет. У нас будет жесткий график.

Трансляция матча "Ростов" - "Анжи"