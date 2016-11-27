Иван Данильянц: "Переноса матча с "Зенитом" не будет. У "Ростова" будет жесткий график"

Главный тренер "Ростова" Иван Данильянц после победы над "Анжи" (2:0) в матче 15-го тура чемпионата России отметил, что его команде было сложно переключиться на эту игру после победы над "Баварией" (3:2) в Лиге чемпионов. Тренер добавил, что никакого переноса матча с "Зенитом" пока не планируется.
– Всех с победой, очень важной и сложной. Сложность была в том, что на протяжении короткого времени пришлось играть с очень разными командами. Я не имею в виду, что "Анжи" слаб. Дело просто в том, что после таких матчей, как с "Баварией", тяжело восстановиться. Физически мы пришли в себя, а вот эмоционально нет. Это привело к ряду нетипичных для нас ошибок. В перерыве еще раз попросили ребят быть ближе к игре, играть через фланги, но все равно были голевые моменты у наших ворот. Слава богу, что довели матч до логичного конца, проявили характер и заслуженно победили.
– Многие ожидали, что вы примените ротацию игроков сегодня....
– Мы рассматривали игру в контексте всех четырех матчей, которые остались до зимнего перерыва. Сегодняшняя игра домашняя, и было на день больше отдыха, чем будет перед тремя следующими играми. Поэтому по состоянию футболистов и после консультации с медицинским штабом было решено поставить тот же состав, что играл с "Баварией".
– Будет ли перенесен матч с "Зенитом"?
– Насколько мне известно, переноса никакого нет. У нас будет жесткий график.
UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)
это только срамтаку переносить будут. у них же график ого-го!
20:02
Kupservas
ЗЕНИТ струсил...
19:54
Владимир 3107
Надо предложить "Уралу" сыграть где-нибудь на юге. Уральцам в мороз искать мяч в снежных сугробах тоже не очень-то охота. В Сочи сейчас отличная погода. Пахомов согласится принять команды бесплатно.
19:42