Ильзат Ахметов: "Если молодым будут доверять – не сомневайтесь, они проявят себя"

Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов, которого детская футбольная лига назвала лучшим молодым футболистом премьер-лиги 2018 года, в интервью "СЭ" отметил, что клубам стоит больше доверять молодежи.

– На ваш взгляд, кто лучший молодой игрок в премьер-лиге? Ильзата Ахметова в расчет не берем.

– Каждый номинант на "Первую пятерку" был достоин победы. Да и в целом в чемпионате России много талантливых молодых ребят, если им будут доверять и давать шансы, то, не сомневайтесь, они проявят себя. Сегодня практически в каждой команде премьер-лиги есть молодые игроки, которые проявляют себя. (Андрей Сизякин)

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