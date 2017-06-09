14:43 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Илья Абаев стал игроком "Ростова"

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Вратарь Илья Абаев подписал контракт с "Ростовом", сообщает официальный сайт клуба. Соглашение подписано по схеме "1+1". В конце мая стало известно, что голкипер покинул "Локомотив". У 35-летнего вратаря истек контракт, который было решено не продлевать.

Сегодня стало известно что новым главным тренером "Ростова" стал Леонид Кучук.

Напомним, что за столичный клуб голкипер провел в общей сложности 40 матчей, а заключительный отрезок сезона провел в аренде в "Краснодаре", где не провел ни одной встречи. Ранее он играл за такие клубы, как "Торпедо""Волга" и "Анжи".

В составе "Локомотива" Илья Абаев становился бронзовым призером РФПЛ и дважды выигрывал Кубок России.

Таблица переходов РФПЛ

Дополнительная информация

http://www.fc-rostov.ru/press/news/10996

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