Илья Абаев стал игроком "Ростова"

Вратарь Илья Абаев подписал контракт с "Ростовом", сообщает официальный сайт клуба. Соглашение подписано по схеме "1+1". В конце мая стало известно, что голкипер покинул "Локомотив". У 35-летнего вратаря истек контракт, который было решено не продлевать.

Сегодня стало известно что новым главным тренером "Ростова" стал Леонид Кучук.

Напомним, что за столичный клуб голкипер провел в общей сложности 40 матчей, а заключительный отрезок сезона провел в аренде в "Краснодаре", где не провел ни одной встречи. Ранее он играл за такие клубы, как "Торпедо", "Волга" и "Анжи".

В составе "Локомотива" Илья Абаев становился бронзовым призером РФПЛ и дважды выигрывал Кубок России.

Таблица переходов РФПЛ