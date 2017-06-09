Кучук назначен главным тренером "Ростова"

Бывший главный тренер "Кубани" и "Локомотива" Леонид Кучук возглавил "Ростов", информирует клубная пресс-служба. Контракт сторон заключен по схеме "1+1". Последним местом работы наставника была украинская "Сталь".
В тренерский штаб специалиста войдут: Виталий Милютин, Иван Федык, Евгений Иванов, Сергей Клещенко и Дмитрий Кириченко.
Напомним, что ранее "Ростов" покинул вице-президент-тренер Курбан Бердыев, который сегодня официально вернулся в "Рубин".
Дополнительная информация
- Рубин
- Курбан Бердыев
- Ростов
- Дмитрий Кириченко
- Локомотив М (футбол)
- Кубань (Футбол)
- Леонид Кучук
- Сталь Дд
Генри Морган
Нормально. "Ростов" сильно не просядет. Плохо, конечно, что Бердыев ушёл. Но, и в "Рубин" с Бердыевым я не особо верю, ибо "дважды в одну и ту же не реку войти невозможно". Тем более, что и при Бердыеве у "Рубина" возникали большие проблемы. С чего бы это вдруг "Рубин" сыграет по-европейски и по-современному? Не сыграет. Даже полагаю, что не сможет. Так что, что сомнительная такая затея возвращения была.
15:28
King's Bounty IIII
Кстати, кто знает, стадион СКА на 33000 разломали, что там будет ?
15:21
sarkis1957
Да, не обращайте внимание на злобного бомжару. Он паталогически ненавидит Ростов и поливает грязью. Даже умудрился высчитать заработанные Ростовом была в Еврокубках. Забывает, что все равно больше, чем у бомжей.
15:13
King's Bounty IIII
Гаттузо Крут!!!!!!#! И да. Чухчух, конечно, выстроит игру в обороне, но какой будет уровень исполнителей, после того, как рабы КББ уйдут в за ним в Рубин. _______________ Посмотрим, Коттузо Туп...
15:04
самарец
мои соболезнования
15:03
Патриот Сибири
Гаттузо Крут!!!!!!#!, обоснуй
14:58
Гаттузо Крут!!!!!!#!
какой ты патриот, тем более Сибири, ты лапоть замшелый.
14:52
Трижды разбанен)
Гаттузо Крут!!!!!!#!.....зато ваши питерские недоразумения умеют тратить бабло, это известно всем, распил арена не даст соврать
14:51
Патриот Сибири
Гаттузо Крут!!!!!!#!, зато ты как человек – ЧеловечиЩЕ.
14:45
Гаттузо Крут!!!!!!#!
И да. Чухчух, конечно, выстроит игру в обороне, но какой будет уровень исполнителей, после того, как рабы КББ уйдут в за ним в Рубин.
14:43
человек за футбол
мужику видно деньги нужны....хотя он деньги получит если только саввиди чего-нибудь поцелует...администрация ростовской области ничего не платит давно....что кучук хочет от сборища футболистов которые придут в ростов с началом сезона? дырявая защита из новичков тупая полузащита из новичков и супер нападение из новичков....которым к тому же ничего не будут платить и они начнут разбегаться по ходу сезона...отважный мужик этот кучук если под такое подписывается...удачи даже и желать то смешно....даже чудо ничем не поможет....повторим сезон томи и вперед в пердив играть на своем теперешнем уровне. Жаль Калачева только вот...старенький он и никому не нужен уже а игрок то хороший несмотря на возраст... наберем 15 очков, в гостях всем проиграем ну или одна-две ничьи а дома пару-тройку матчей выйграем и в пердив. Скорей бы уже отмучиться и не видеть этого позора...а то может технические поражения во всех матчах и к пердиву готовиться спокойно можно...
14:31
armi
Ну вот с Ростовом и покончено.
14:24
coxo
кириченко там временно для передачи дел стандартная практика или же через несколько туров полета в никуда заменит всю эту залетную группу гробовщиков
14:22
coxo
ростову окончательно прописали вылет из высшей лиги,куда он больше не вернется
14:19
Морозов95
Що опять?!
14:17