Кучук назначен главным тренером "Ростова"

Бывший главный тренер "Кубани" и "Локомотива" Леонид Кучук возглавил "Ростов", информирует клубная пресс-служба. Контракт сторон заключен по схеме "1+1". Последним местом работы наставника была украинская "Сталь".

В тренерский штаб специалиста войдут: Виталий Милютин, Иван Федык, Евгений Иванов, Сергей Клещенко и Дмитрий Кириченко.

Напомним, что ранее "Ростов" покинул вице-президент-тренер Курбан Бердыев, который сегодня официально вернулся в "Рубин".

Карьера Кучука - в кадрах "СЭ"