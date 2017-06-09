14:12 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Кучук назначен главным тренером "Ростова"

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Бывший главный тренер "Кубани" и "Локомотива" Леонид Кучук возглавил "Ростов", информирует клубная пресс-служба. Контракт сторон заключен по схеме "1+1". Последним местом работы наставника была украинская "Сталь".

В тренерский штаб специалиста войдут: Виталий Милютин, Иван Федык, Евгений Иванов, Сергей Клещенко и Дмитрий Кириченко.

Напомним, что ранее "Ростов" покинул вице-президент-тренер Курбан Бердыев, который сегодня официально вернулся в "Рубин".

Карьера Кучука - в кадрах "СЭ"

Дополнительная информация

http://www.fc-rostov.ru/press/news/10995

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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (15)
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Генри Морган

Нормально. "Ростов" сильно не просядет. Плохо, конечно, что Бердыев ушёл. Но, и в "Рубин" с Бердыевым я не особо верю, ибо "дважды в одну и ту же не реку войти невозможно". Тем более, что и при Бердыеве у "Рубина" возникали большие проблемы. С чего бы это вдруг "Рубин" сыграет по-европейски и по-современному? Не сыграет. Даже полагаю, что не сможет. Так что, что сомнительная такая затея возвращения была.

15:28

King's Bounty IIII

Кстати, кто знает, стадион СКА на 33000 разломали, что там будет ?

15:21

sarkis1957

Да, не обращайте внимание на злобного бомжару. Он паталогически ненавидит Ростов и поливает грязью. Даже умудрился высчитать заработанные Ростовом была в Еврокубках. Забывает, что все равно больше, чем у бомжей.

15:13

King's Bounty IIII

Гаттузо Крут!!!!!!#! И да. Чухчух, конечно, выстроит игру в обороне, но какой будет уровень исполнителей, после того, как рабы КББ уйдут в за ним в Рубин. _______________ Посмотрим, Коттузо Туп...

15:04

самарец

мои соболезнования

15:03

Патриот Сибири

Гаттузо Крут!!!!!!#!, обоснуй

14:58

Гаттузо Крут!!!!!!#!

какой ты патриот, тем более Сибири, ты лапоть замшелый.

14:52

Трижды разбанен)

Гаттузо Крут!!!!!!#!.....зато ваши питерские недоразумения умеют тратить бабло, это известно всем, распил арена не даст соврать

14:51

Патриот Сибири

Гаттузо Крут!!!!!!#!, зато ты как человек – ЧеловечиЩЕ.

14:45

Гаттузо Крут!!!!!!#!

И да. Чухчух, конечно, выстроит игру в обороне, но какой будет уровень исполнителей, после того, как рабы КББ уйдут в за ним в Рубин.

14:43

человек за футбол

мужику видно деньги нужны....хотя он деньги получит если только саввиди чего-нибудь поцелует...администрация ростовской области ничего не платит давно....что кучук хочет от сборища футболистов которые придут в ростов с началом сезона? дырявая защита из новичков тупая полузащита из новичков и супер нападение из новичков....которым к тому же ничего не будут платить и они начнут разбегаться по ходу сезона...отважный мужик этот кучук если под такое подписывается...удачи даже и желать то смешно....даже чудо ничем не поможет....повторим сезон томи и вперед в пердив играть на своем теперешнем уровне. Жаль Калачева только вот...старенький он и никому не нужен уже а игрок то хороший несмотря на возраст... наберем 15 очков, в гостях всем проиграем ну или одна-две ничьи а дома пару-тройку матчей выйграем и в пердив. Скорей бы уже отмучиться и не видеть этого позора...а то может технические поражения во всех матчах и к пердиву готовиться спокойно можно...

14:31

armi

Ну вот с Ростовом и покончено.

14:24

coxo

кириченко там временно для передачи дел стандартная практика или же через несколько туров полета в никуда заменит всю эту залетную группу гробовщиков

14:22

coxo

ростову окончательно прописали вылет из высшей лиги,куда он больше не вернется

14:19

Морозов95

Що опять?!

14:17