Иличевич - в стартовом составе "Анжи" на матч с "Зенитом"

Стал известен состав "Анжи" на матч 8-го тура чемпионата России против "Зенита". С первых минут на поле появится Иво Иличевич, который в премьер-лиге провел на данный момент только 28 минут.

Полностью заявка махачкалинцев выглядит следующим образом: Беленов, Мусалов, Менса, Лазич, Паршивлюк, Гасанов, Ямбере, Бериша, Иличевич, Георгиевский, Будковский. Запасные - Юрченко, Шафинский, Шандау, Гаджибеков, Тигиев, Эбесилио, Щербак, Амаду, Газимагомедов, Боли.

Матч начнется в 19.30 по московскому времени.

Трансляция матча "Анжи" - "Зенит"