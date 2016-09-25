18:42 25 сентября | ФУТБОЛ — РФПЛ

Иличевич - в стартовом составе "Анжи" на матч с "Зенитом"

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Стал известен состав "Анжи" на матч 8-го тура чемпионата России против "Зенита". С первых минут на поле появится Иво Иличевич, который в премьер-лиге провел на данный момент только 28 минут. 

Полностью заявка махачкалинцев выглядит следующим образом: Беленов, Мусалов, Менса, Лазич, Паршивлюк, Гасанов, Ямбере, Бериша, Иличевич, Георгиевский, Будковский. Запасные - Юрченко, Шафинский, Шандау, Гаджибеков, Тигиев, Эбесилио, Щербак, Амаду, Газимагомедов, Боли.

Матч начнется в 19.30 по московскому времени.

Трансляция матча "Анжи" - "Зенит"

 

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 8-й тур

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