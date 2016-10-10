Игорь Медведев: "Ситуация с отстранением Еременко? Считаю, что это все ошибка"

Глава медицинского комитета РФС Игорь Медведев прокомментировал "СЭ" ситуацию, сложившуюся вокруг хавбека ЦСКА
– То есть вы не располагаете официальными документами по Еременко?
– Абсолютно верно. Нужно обращаться в ВАДА. Это единственная инстанция, которая может дать ответ. Все остальное – гадание. А я не вмешиваюсь, это не моя обязанность. К публикациям финских СМИ о том, что Еременко провалил тест, отношусь скептически. На заборе тоже написано… До появления данных из ВАДА все остальное – сплетни.
– Проводили консультации с ЦСКА?
– О чем? О том, что какие-то финны что-то говорят? Петров пишет, что это табак, Сидоров – что-то еще… А я считаю, что все это – досужие разговоры. Мы не на рынке, надо знать четкую информацию.
– Когда она может появиться?
– Думаю, к среде. Обычно в этот день с УЕФА созваниваемся, решаем вопросы. Но считаю, что это все ошибка. Повторю: зачем футболу допинг?