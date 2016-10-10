Игорь Медведев: "Ситуация с отстранением Еременко? Считаю, что это все ошибка"

Вчера сайт MTV Sport распространил информацию о том, что полузащитник ЦСКА и сборной Финляндии Роман Еременко отстранен от футбола из-за того, что не прошел допинг-тест после одного из матчей Лиги чемпионов. В сентябре армейцы встречались с "Байером" в гостях и "Тоттенхэмом" дома, в обоих случаях игрок подвергался проверке, и, по информации финского сайта, одна из проб дала положительный результат. Сейчас стоит вопрос о вскрытии пробы В.

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– То есть вы не располагаете официальными документами по Еременко?

– Абсолютно верно. Нужно обращаться в ВАДА. Это единственная инстанция, которая может дать ответ. Все остальное – гадание. А я не вмешиваюсь, это не моя обязанность. К публикациям финских СМИ о том, что Еременко провалил тест, отношусь скептически. На заборе тоже написано… До появления данных из ВАДА все остальное – сплетни.

– Проводили консультации с ЦСКА?

– О чем? О том, что какие-то финны что-то говорят? Петров пишет, что это табак, Сидоров – что-то еще… А я считаю, что все это – досужие разговоры. Мы не на рынке, надо знать четкую информацию.

– Когда она может появиться?

– Думаю, к среде. Обычно в этот день с УЕФА созваниваемся, решаем вопросы. Но считаю, что это все ошибка. Повторю: зачем футболу допинг?

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