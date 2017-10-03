Хали Тьям: "Мой кумир - великий Яя Туре"

Полузащитник московского "Динамо" Хали Тьям признался, что мечтает поиграть за "Барселону". Также сенегалец отметил, что его любимый игрок - ивуариец Яя Туре.

- Надеюсь, фанаты мадридского "Реала" не разозлятся, но я мечтаю играть в "Барселоне", - приводит Wiwsport слова Тьяма. - Каждый, кто знаком со мной, знает, что я люблю играть в мяч. Для меня "Барселона" - лучшая команда и мечта. Мой кумир - великий Яя Туре. Мне нравится его стиль игры. Что касается "Динамо", то наша цель - занять шестое место и попасть в Лигу Европы. Я же постараюсь постоянно играть в основе.