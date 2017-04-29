Григорий Иванов: "Терек" с Ивановым и без – две разные команды"

Президент "Урала" Григорий Иванов подчеркнул, что он остался доволен игрой своей команды в матче 26-го тура чемпионата России с "Тереком" (2:5). Также он отметил удачные действия Олега Иванова в этой встрече.

– Мы достойно выглядели, но в концовке подустали, – сказал в эфире канала "Наш футбол" Иванов. – Да и Рашид в перерыве поменял схему, перешел на игру в четыре защитника. Я всегда говорил и говорю, что Олег Иванов – это половина команды. Сегодня он здорово сыграл, солировал на поле. Без него и с ним "Терек" – две разные команды.

А в концовке накопилась усталость, и ребята немного не разобрались. Коробов в эпизоде с четвертым голом начал что-то делать такое, что ему даже в голову бы не пришло. Сейчас сидит в раздевалке, плачет. А что поделать? На таких ошибках учатся. У этих ребят есть будущее. Уверен, они будут играть в премьер-лиге.

"СЭ" вел трансляцию матча