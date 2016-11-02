Григорий Иванов об отставке Скрипченко: "На каждом углу предатели"

Президент "Урала" Григорий Иванов считает, что Вадим Скрипченко, который ушел из команды по собственному желанию, поступил некрасиво. Накануне Скрипченко подал в отставку с поста главного тренера "Урала", а сегодня получил предложение возглавить "Крылья Советов".

– Не очень хорошо отношусь к информации о работе Скрипченко в "Крыльях Советов". За нашей спиной он вел переговоры, – приводит "Р-Спорт" слова Иванова. – Мы вчера провели пресс-конференцию, вчера он уволился, а сегодня ему почему-то поступило предложение, и он его почти что принял. Вчера нашим уральским журналистам он рассказывал, как ему тяжело, как он устал, что ему надо побыть дома, с семьей. А сегодня он уже нашел команду, наших непосредственных конкурентов. Весь его уход, вся эта ситуация... Может быть, сейчас у молодых людей, я все-таки старшего поколения, чем он, о порядочности другие понятия. Это удар в спину.

Он мне сказал, когда пришел проситься, что так устал. Зачем он мне все это говорил? Я подумал, когда он пришел с таким лицом, что у него кто-то умер! А он сидел и говорил такие вещи, когда все решил, со всеми переговорил. Как так можно? Но я пока еще не верю, пока не увижу, что он в "Крыльях Советов", я пока все-таки думаю, что у него хоть капля порядочности должна быть. Что я должен сказать? "Ой, я так рад, что он сразу работу нашел?". Ну, как я могу так сказать?

Когда вчера начались эти разговоры, я сразу всем сказал в интервью, что он очень порядочный тренер, молодой. Да, может, сейчас что-то не получается, надо отдохнуть. Отдохнет – найдет работу. Я его только хвалил. У него был такой карт-бланш! Он бы мне сказал: "Я хочу сменить обстановку, у меня хорошее предложение из Самары, хочу туда пойти, с вами я устал". А то я его уговариваю, а он все знает уже и сидит мне в глаза смотрит. О чем тут говорить? Честно, я скоро уже от нашего футбола… Перестану и закончу заниматься футболом, пускай занимается, кто хочет. На каждом шагу предатели.

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