Григорий Иванов: "Не верю, что Скрипченко провел переговоры с "Крыльями" у меня за спиной"

Президент "Урала" Григорий Иванов ничего не знает о том, что Вадим Скрипченко, сегодня покинувший его клуб, может в ближайшее время возглавить "Крылья Советов".

– Я ничего об этом не знаю, – подчеркнул Иванов. – Мне Скрипченко такого не говорил. Не знаю… Он просто устал морально, решил взять паузу. Говорил, что у него нет предложений. Не мог же он так быстро договориться с "Крыльями"…. Не верю, что он мог провести переговоры с Самарой у нас за спиной. Считаю его порядочным человеком. Понял, что у него просто не получается в этом году, потому и решили расстаться. Некрасиво, если он вел переговоры, а нас не оповещал. Но пока я не могу ничего утверждать. Сейчас он находится в Екатеринбурге, никаких контактов у него не было. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

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