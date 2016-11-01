Роман Павлюченко: "Отставка Скрипченко - шок для меня"

Нападающий "Урала" Роман Павлюченко разочарован уходом Вадима Скрипченко с поста главного тренера екатеринбуржцев. По словам форварда, информация об отставке стала для него шоком.

- Сильно разочарован из-за ухода тренера, не ожидал отставки. Это для меня шок, - сказал Павлюченко. - Вадим Викторович меня очень сильно хотел видеть в команде, но такова футбольная жизнь. Зная характер тренера, как он относится к работе и футболу, уверен, что у него все будет хорошо в будущем. Желаю ему только удачи.

- Скрипченко сказал, что принял решение об уходе два дня назад. Тренер как-то упоминал об этом в разговоре с командой?

- Даже не знал об этом. Он никому ничего не говорил.

- Что сегодня тренер сказал команде на прощание?

- Не присутствовал на собрании. Мне срочно нужно было улететь в Лондон на один день. Завтра вернусь в Екатеринбург, пообщаюсь с ребятами. И обязательно позвоню Вадиму Викторовичу, поговорю с ним. (Сергей АСТАХОВ)

Скрипченко ушел с поста главного тренера "Урала"//

Скрипченко – в числе кандидатов на пост главного тренера "Крыльев" //

Юрий Матвеев - и. о. главного тренера "Урала"//

Григорий Иванов: "Уход Скрипченко из "Урала" не связан с матчем с "Тереком