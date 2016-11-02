Вадим Скрипченко: "Получил предложение от "Крыльев" и готов его рассмотреть"

Теперь уже бывший главный тренер "Урала" Вадим Скрипченко в разговоре с корреспондентом "СЭ" признался, что может в ближайшее время возглавить "Крылья Советов". Специалист подчеркнул, что уже известил об этом своих бывших работодателей. Напомним, что Скрипченко покинул клуб из Екатеринбурга после матча 12-го тура чемпионата России с "Тереком" (1:4), вызвавшим широкий общественный резонанс.

– Появилась информация, что в ближайшее время вы можете возглавить "Крылья Советов".

– Да, это действительно так. Зачем мне скрывать? Получил предложение от самарского клуба и готов его рассмотреть. Почему нет?

– Постойте. Но вы ведь только вчера покинули "Урал", говорили, что устали…

– Предложение от "Крыльев" поступило уже после моей пресс-конференции. Говорю откровенно.

– Считаете, что поступаете красиво?

– "Крылья" – хороший клуб с традициями, почему я должен отказываться?

– "Урал" в таблице стоит выше.

– "Урал" тоже хорошая команда, мы нормально расстались. Но я же признал, что в этом сезоне у меня не получилось в Екатеринбурге. А здесь поступает предложение от Самары. Считаю, тренер не должен находиться долго без работы.

– Интересно, как теперь воспримет ваше решение президент "Урала" Григорий Иванов.

– А я ему уже позвонил и объяснил ситуацию.

– И какая была реакция?

– Несколько эмоциональная. Не во всем наши точки зрения совпадают, скажем так. Но в любом случае, я посчитал нужным сообщить ему о таком варианте в своей карьере.

– То есть теперь мы увидим вас тренером "Крыльев Советов"в матче с "Уралом"?

– Посмотрим. Пока я еще нахожусь в Екатеринбурге. Есть конкретное предложение от "Крыльев". Нужно встретиться, поговорить. Пока я еще ничего не подписывал. Но если я буду тренировать самарцев в игре с "Уралом", у этого матча появится дополнительная афиша, ничего плохого в этом нет. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

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