Глушаков - о заявлениях адвоката жены: "Я не комментирую это"

Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков после перенесенного матча 6-го тура молодежного первенства с "Зенитом" (0:1) отказался комментировать корреспонденту "СЭ" слова адвоката Сергея Жорина, который представляет интересы супруги футболиста Дарьи, о том, что он может сесть в тюрьму.

– Вы слышали заявления адвоката своей супруги Сергея Жорина?

– Я не комментирую. (Гоша Чернов)

Адвокат жены Глушакова пригрозила, что он может "отправиться к своим друзьям Кокорину и Мамаеву" //

Глушакова отправляют к Кокорину и Мамаеву. К чему приведет развод экс-капитана "Спартака"