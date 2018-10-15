14:55 | Футбол — РПЛ

Глушаков - о заявлениях адвоката жены: "Я не комментирую это"

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Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков после перенесенного матча 6-го тура молодежного первенства с "Зенитом" (0:1) отказался комментировать корреспонденту "СЭ" слова адвоката Сергея Жорина, который представляет интересы супруги футболиста Дарьи, о том, что он может сесть в тюрьму.

– Вы слышали заявления адвоката своей супруги Сергея Жорина?

– Я не комментирую. (Гоша Чернов)

Адвокат жены Глушакова пригрозила, что он может "отправиться к своим друзьям Кокорину и Мамаеву" //
Глушакова отправляют к Кокорину и Мамаеву. К чему приведет развод экс-капитана "Спартака"

 

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