Геннадий Орлов: "Локомотив" в обороне не убедил, но это уже их проблемы"

Известный комментатор Геннадий Орлов в интервью "СЭ" отметил, что "Зенит" одержал заслуженную победу над "Локомотивом" (5:3) в 8-м туре чемпионата России.

– "Зенит", конечно, победил заслуженно, – начал Орлов. – Вы же видели, сколько моментов создали хозяева. Безусловно, нужно выделить Дзюбу. Он опытный игрок, у него, казалось бы, сложились какие-то стереотипы. Однако Артем не стоит на месте, очень активно участвует в переходе из обороны в атаку, является зачинщиком процесса. "Локомотив" уступил хозяевам в физической готовности. Питерцы оказались быстрее, резче. Как Чорлуке пришлось тяжело…

– Первый гол Шатова – шедевр или ошибка Гильерме?

– Надо признать: вратари как-то не особо помогали сегодня своим командам. Гильерме нужно было получше сыграть при первом голе Шатова. Но и Лунев не выручил после выстрела Баринова, оказался не готов к прыжку. Зато затем оба голкипера выдали блестящие отрезки. Их же порой расстреливали в упор. В общем, атака превалировала над обороной. "Локомотив" выставил пять защитников. Но в итоге пять мячей и пропустил.

– Парадокс.

– Да. Как-то железнодорожники сзади не убедили. До этого от "Галатасарая" пропустили три. Но это уже проблемы москвичей. (Виталий Айрапетов)

Полная версия интервью Геннадия Орлова