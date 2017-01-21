Гендиректор "Арсенала" подтвердил информацию о переговорах с Луценко

Генеральный директор "Арсенала" Дмитрий Балашов подтвердил информацию "СЭ" о том, что в команду может перейти нападающий "Динамо" Евгений Луценко. 29-летний футболист, возможно, отправится на второй сбор тульского клуба, который пройдет в Турции.

– Действительно, мы ведем переговоры с Луценко, – цитирует ТАСС Балашова. - Вероятность его перехода оцениваю в 50 процентов, всегда может что-то произойти. Думаю, что ясность настанет в ближайшие два-три дня.

Напомним, что в текущем сезоне, выступая в ФНЛ, Луценко в 19 матчах забил 3 гола. В сезоне-2015/16 Луценко, играя за "Мордовию" в премьер-лиге, в 27 матчах забил 10 голов.