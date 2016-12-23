Газзаев настаивает на гибком налогообложении в футболе и отмене лимита

Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России, заместитель главы Комитета по физкультуре и спорту Госдумы Валерий Газзаев назвал приоритетные реформы, которые, по его мнению, пойдут на пользу российскому футболу. Специалист считает, что в футболе необходимо ввести схему гибкого налогообложения и отменить лимит на легионеров.

– Футбол – как, впрочем, и другие игровые виды спорта – нуждается в схеме гибкого налогообложения для частных инвесторов и государственно-частных компаний и корпораций, - сказал Газзаев. - Средства из федерального и региональных бюджетов должны идти на поддержку массового физкультурного движения, на развитие детско-юношеского спорта, на строительство спортивной инфраструктуры. А профессиональные клубы должен финансировать частный капитал – и нам, в свою очередь, необходимо продумать законодательную базу, дающую преференции тем, кто вкладывает деньги в спорт высших достижений. Об этом, в частности, говорилось на Президентском совете по спорту в октябре.

Кроме того, я продолжаю настаивать на необходимости отмены лимита на легионеров в российском футболе. Это позволит создать конкурентную среду. А также следует продумать стратегию, которая будет способствовать росту молодых игроков. (Дмитрий СИМОНОВ)

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