20:18 | Футбол — РФПЛ

Галактионов - в тройке самых молодых тренеров высшего дивизиона


Исполняющий обязанности главного тренера "Ахмата" Михаил Галактионов в матче 16-го тура чемпионата России против "Ростова" дебютировал в премьер-лиге в 33 года и 167 дней. Только два специалиста проводили первый матч в чемпионате страны в более молодом возрасте. Владимир Газзаев и Бахва Тедеев возглавляли "Аланию" в 32 года. (Кирилл БУРДАКОВ)

10 самых молодых тренеров в истории чемпионатов России

Возраст

Имя

Страна

Клуб

Дата дебюта

Матч

32 года 20 дней

Владимир ГАЗЗАЕВ

Россия

Алания

21.07.2012

Спартак – 1:2 (д)

32 года 287 дней

Бахва ТЕДЕЕВ

Россия

Алания

02.07.2002

Зенит – 1:2 (г)

33 года 167 дней

Михаил ГАЛАКТИОНОВ

Россия

Ахмаь

04.11.2017

Ростов (д) -

33 года 362 дня

Сергей ТОМАРОВ

Россия

Уфа

21.05.2016

Спартак – 3:1 (д)

34 года 41 день

Игорь ШАЛИМОВ

Россия

Уралан

15.03.2003

Локомотив – 1:2 (д)

34 года 46 дней

Андрей ГОРДЕЕВ

Россия

Сатурн

17.05.2009

Динамо – 0:0 (д)

34 года 73 дня

Леонид СЛУЦКИЙ

Россия

Москва

16.07.2005

Спартак – 3:1 (д)

35 лет 73 дня

Валерий ЧЕТВЕРИК

Россия

КАМАЗ

12.03.1993

Уралмаш – 3:1 (д)

35 лет 167 дней

Андрей ЧЕРНЫШОВ

Россия

Спартак

23.06.2003

Ростов – 2:3 (г)

36 лет 132 дня

Виктор ГОНЧАРЕНКО

Белоруссия

Кубань

20.10.2013

Динамо – 1:3 (г)

Трансляция матча "Ахмат" – "Ростов" 

Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 16-й тур
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