Галактионов - в тройке самых молодых тренеров высшего дивизиона

Исполняющий обязанности главного тренера "Ахмата" Михаил Галактионов в матче 16-го тура чемпионата России против "Ростова" дебютировал в премьер-лиге в 33 года и 167 дней. Только два специалиста проводили первый матч в чемпионате страны в более молодом возрасте. Владимир Газзаев и Бахва Тедеев возглавляли "Аланию" в 32 года. (Кирилл БУРДАКОВ)
10 самых молодых тренеров в истории чемпионатов России
|
Возраст
|
Имя
|
Страна
|
Клуб
|
Дата дебюта
|
Матч
|
32 года 20 дней
|
Владимир ГАЗЗАЕВ
|
Россия
|
Алания
|
21.07.2012
|
Спартак – 1:2 (д)
|
32 года 287 дней
|
Бахва ТЕДЕЕВ
|
Россия
|
Алания
|
02.07.2002
|
Зенит – 1:2 (г)
|
33 года 167 дней
|
Михаил ГАЛАКТИОНОВ
|
Россия
|
Ахмаь
|
04.11.2017
|
Ростов (д) -
|
33 года 362 дня
|
Сергей ТОМАРОВ
|
Россия
|
Уфа
|
21.05.2016
|
Спартак – 3:1 (д)
|
34 года 41 день
|
Игорь ШАЛИМОВ
|
Россия
|
Уралан
|
15.03.2003
|
Локомотив – 1:2 (д)
|
34 года 46 дней
|
Андрей ГОРДЕЕВ
|
Россия
|
Сатурн
|
17.05.2009
|
Динамо – 0:0 (д)
|
34 года 73 дня
|
Леонид СЛУЦКИЙ
|
Россия
|
Москва
|
16.07.2005
|
Спартак – 3:1 (д)
|
35 лет 73 дня
|
Валерий ЧЕТВЕРИК
|
Россия
|
КАМАЗ
|
12.03.1993
|
Уралмаш – 3:1 (д)
|
35 лет 167 дней
|
Андрей ЧЕРНЫШОВ
|
Россия
|
Спартак
|
23.06.2003
|
Ростов – 2:3 (г)
|
36 лет 132 дня
|
Виктор ГОНЧАРЕНКО
|
Белоруссия
|
Кубань
|
20.10.2013
|
Динамо – 1:3 (г)