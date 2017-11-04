Галактионов - в тройке самых молодых тренеров высшего дивизиона

Исполняющий обязанности главного тренера "Ахмата" Михаил Галактионов в матче 16-го тура чемпионата России против "Ростова" дебютировал в премьер-лиге в 33 года и 167 дней. Только два специалиста проводили первый матч в чемпионате страны в более молодом возрасте. Владимир Газзаев и Бахва Тедеев возглавляли "Аланию" в 32 года. (Кирилл БУРДАКОВ)

10 самых молодых тренеров в истории чемпионатов России

Возраст Имя Страна Клуб Дата дебюта Матч 32 года 20 дней Владимир ГАЗЗАЕВ Россия Алания 21.07.2012 Спартак – 1:2 (д) 32 года 287 дней Бахва ТЕДЕЕВ Россия Алания 02.07.2002 Зенит – 1:2 (г) 33 года 167 дней Михаил ГАЛАКТИОНОВ Россия Ахмаь 04.11.2017 Ростов (д) - 33 года 362 дня Сергей ТОМАРОВ Россия Уфа 21.05.2016 Спартак – 3:1 (д) 34 года 41 день Игорь ШАЛИМОВ Россия Уралан 15.03.2003 Локомотив – 1:2 (д) 34 года 46 дней Андрей ГОРДЕЕВ Россия Сатурн 17.05.2009 Динамо – 0:0 (д) 34 года 73 дня Леонид СЛУЦКИЙ Россия Москва 16.07.2005 Спартак – 3:1 (д) 35 лет 73 дня Валерий ЧЕТВЕРИК Россия КАМАЗ 12.03.1993 Уралмаш – 3:1 (д) 35 лет 167 дней Андрей ЧЕРНЫШОВ Россия Спартак 23.06.2003 Ростов – 2:3 (г) 36 лет 132 дня Виктор ГОНЧАРЕНКО Белоруссия Кубань 20.10.2013 Динамо – 1:3 (г)

Трансляция матча "Ахмат" – "Ростов"