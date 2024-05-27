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27 мая, 23:58

Чухлов: «Игроки «Ростова» — молодцы. Если бы они встали всей командой в обороне, было бы скучно»

Владислав Корегин
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Бывший футболист «Зенита» Борис Чухлов прокомментировал победу сине-бело-голубых в домашнем матче 30-го тура РПЛ с «Ростовом» (2:1).

Игра прошла 25 мая в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». У хозяев голы забили Густаво Мантуан и Артур. Соперник ответил забитым мячом Роналдо.

«Я хочу сказать большое спасибо «Ростову». Он очень хорошо играл против «Зенита», не ожидал такого. Мне кажется, именно соперник в итоге «завел» зенитовцев так, что те побежали забивать и вырвали эту победу. Игроки «Ростова» — молодцы. Если бы они встали всей командой в обороне, как делали другие команды, приезжавшие на «Газпром Арену», было бы скучно», — цитирует Чухлова «РБ Спорт».

По итогам сезона-2023/24 «Зенит» в шестой раз кряду стал чемпионом России, набрав 57 очков. Вторым стал «Краснодар» (56), а тройку лучших замкнуло «Динамо» (56).

Источник: «РБ Спорт»
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Ростов
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 17 6 7 52-27 57
2
 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
8
 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
9
 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
10
 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
11
 Факел 30 7 11 12 22-31 32
12
 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
13
 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
14
 Урал 30 7 9 14 30-46 30
15
 Балтика 30 7 5 18 33-42 26
16
 Сочи 30 5 9 16 37-48 24
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25.05 16:30
Зенит – Ростов
 2 : 1
25.05 16:30
Краснодар – Динамо
 1 : 0
25.05 16:30
Кр. Советов – Пари НН
 1 : 1
25.05 16:30
ЦСКА – Урал
 2 : 0
25.05 16:30
Рубин – Сочи
 1 : 1
25.05 16:30
Балтика – Локомотив
 1 : 3
25.05 16:30
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Зенит

 21
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Константин Тюкавин

Динамо

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П
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Динамо

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