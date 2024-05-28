Непомнящий: «Зенит» справедливо стал чемпионом России»

Российский тренер Валерий Непомнящий прокомментировал чемпионскую гонку в РПЛ.

«Мои симпатии были на стороне «Динамо». «Краснодар» хлопнул дверью — и сами не стали чемпионами, и москвичей не пустили. Но «Зенит» справедливо стал чемпионом. Я в течение сезона и перед стартом говорил, что петербуржцы — фавориты на чемпионство. Но за день до заключительного тура никто бы не предсказал, как развернутся события», — сказал Непомнящий в эфире программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

«Зенит» стал чемпионом благодаря победе над «Ростовом» (2:1) и поражению «Динамо» от «Краснодара» (0:1) в 30-м туре РПЛ.

Сине-бело-голубые выиграли чемпионат России шестой раз подряд и десятый в истории.