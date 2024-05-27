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Ташуев: «Не думаю, что Дюпин перейдет в «Краснодар»

Владислав Корегин
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Бывший главный тренер «Краснодара» Сергей Ташуев поделился мнением о возможном переходе голкипера «Рубина» Юрия Дюпина в «Краснодар».

«Это больше из разряда слухов, если не ошибаюсь. Вряд ли, не думаю, что у «Краснодара» будет такая тенденция. У них есть молодой Агкацев. Он хороший вратарь с хорошим будущим. Есть еще вариант с Латышонком. Не думаю, что переход Дюпина произойдет», — цитирует Ташуева «Спорт День за Днем».

Ранее «СЭ» стало известно о том, что «Краснодар» планирует подписать Дюпина в случае ухода из команды вратаря Матвея Сафонова.

36-летний голкипер выступает за «Рубин» с лета 2019 года. В сезоне-2023/24 он принял участие в 29 матчах казанской команды во всех турнирах, пропустил 35 голов и 9 раз отыграл на ноль.

Контракт Дюпина с «Рубином» рассчитан до 30 июня 2024 года.

Источник: «Спорт День за Днем»
Юрий Дюпин
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
ФК Рубин (Казань)
Сергей Ташуев
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 17 6 7 52-27 57
2
 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
8
 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
9
 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
10
 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
11
 Факел 30 7 11 12 22-31 32
12
 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
13
 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
14
 Урал 30 7 9 14 30-46 30
15
 Балтика 30 7 5 18 33-42 26
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 Сочи 30 5 9 16 37-48 24
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