Кобелев: «Динамо» нужно сохранить фарт этого сезона, чтобы в следующем бороться за чемпионство»

Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев поделился мнением о том, сможет ли команда бороться за чемпионство в следующем сезоне.

— Единственное, что пока понятно — многие футболисты «Динамо» остаются в клубе, — приводит слова Кобелева «РБ Спорт». — Это уже большой плюс. Важна трансферная кампания, но лучше спрашивать у руководства, будет ли усиление состава. «Динамо» нужно сохранить фарт этого сезона, чтобы в следующем бороться за чемпионство.

— Вы согласны с тем, что Личка — лучший тренер сезона в РПЛ?

— Никогда не обсуждаю работу тренеров. Мне параллельно на это.

В заключительном туре РПЛ «Динамо» проиграло «Краснодару» (0:1) и заняло третье место в чемпионате России.