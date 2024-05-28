Непомнящий: «Динамо» слишком много везло, когда они спасались на последних минутах»

Российский тренер Валерий Непомнящий оценил третье место «Динамо» в чемпионате России.

«Динамо» слишком много везло, когда они могли и должны были проигрывать и спасались на последних минутах. В последнем матче сказалось отсутствие чемпионского опыта, ведь «Динамо» сыграло ниже своего потенциала. Я уверен, что и в следующем сезоне москвичам будет не совсем просто, но у них будет уже опыт, что они готовы всего добиваться", — сказал Непомнящий в эфире программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

«Зенит» стал чемпионом благодаря победе над «Ростовом» (2:1) и поражению «Динамо» от «Краснодара» (0:1) в 30-м туре РПЛ.

Сине-бело-голубые выиграли чемпионат России шестой раз подряд и десятый в истории.