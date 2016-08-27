Гаджи Гаджиев: "В "Амкаре" понимают, что Селихов может выступать и за другие клубы"

Главный тренер "Амкара" Гаджи Гаджиев поле поражения от "Зенита" (0:3) в матче 5-го тура чемпионата России посетовал на зажатость своих подопечных, передает корреспондент "СЭ" Максим МЕЛЬНИКОВ. Специалист отметил, что пермяки допустили ошибки, которые непозволительны в премьер-лиге.

– Мы оказались не готовы к игре, с первых минут находились в зажатом состоянии, – сказал Гаджиев. – Мы должны были по-другому изначально строить игру. Мы допустили грубые ошибки в обороне, которые в премьер-лиге допускать нельзя. После того как "Зенит" повел с разницей в два мяча, ему стало проще проявлять свое превосходство.

- "Зенит" чем-то удивил вас?

- "Зенит" провел эту игру сильнее, чем предыдущие. Прошел старт чемпионата, а у "Зенита" после четырех туров не так много очков, поэтому мотивация у них была высокая. После пропущенного мяча мы стали играть хуже, но и до этого мы допускали много ошибок в обороне, причем индивидуальных даже больше, чем командных. Нам нужно было по-другому построить игру. В предыдущих играх мы не допускали таких ошибок, пусть и соперники были другими. Игроки "Зенита" действовали сегодня более слаженно и динамично, чем в прошлых своих матчах. Возможно, это произошло из-за того, что мы давали им свободное пространство.

- Получится ли "Амкару" удержать Селихова?

- Мы бы хотели, чтобы он остался у нас, но это естественный процесс в футбольном мире, когда наиболее талантливых игроков рано или поздно забирают себе более именитые клубы. Хорошо, что пока Селихов играет у нас, но мы понимаем, что это одаренный игрок, которй может выступать и в других клубах.

- Почему у "Амкара" сегодня почти ничего не полчалось в атаке?

- В атаке получалось мало из-за того, что в простых ситуациях, когда игроки находились в хороших позициях и нужно было сделать точную передачу, у нас это не полуалось. Если с "Зенитом" в откровенно выгодных ситуациях делать неточные передачи, то моментов не создать.