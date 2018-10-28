Федор Чалов: "Счет не по игре"

Нападающий ЦСКА Федор Чалов поделился мнением о домашнем поражении от "Краснодара" (1:2) в матче 12-го тура РПЛ. По его словам, надо было дожимать соперника.

- Сейчас сложно оценивать, первое впечатление – счет не по игре, – говорит Чалов. – Это футбол, все бывает. Первыми забили, надо было дожимать, могли забить второй. "Краснодару" удалось отыграться, у них была хорошая десятиминутка, которая позволила довести матч до победы.

После поражения от "Краснодара" (1:2) ЦСКА с 19 очками занимает пятое место в турнирной таблице, "Краснодар" поднялся на вторую строчку. (Константин Колмаков)