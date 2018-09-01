Фанат отпраздновал гол "Крыльев" с игроками. Он свалился на них с трибуны

Гол нападающего "Крыльев Советов" Сергея Корниленко в ворота "Анжи" в матче 6-го тура РПЛ (1:0) вызвал бурные эмоции на трибунах. Один из фанатов так радовался забитому мячу, что упал с трибуны.

Для болельщика все закончилось благополучно - он схватился за баннер и не только смог мягко спуститься вниз, но и успел отпраздновать гол вместе с игроками самарцев. Только после этого он покинул бровку.