16:14 | Футбол — РПЛ

Фанат отпраздновал гол "Крыльев" с игроками. Он свалился на них с трибуны


Гол нападающего "Крыльев Советов" Сергея Корниленко в ворота "Анжи" в матче 6-го тура РПЛ (1:0) вызвал бурные эмоции на трибунах. Один из фанатов так радовался забитому мячу, что упал с трибуны.

Для болельщика все закончилось благополучно - он схватился за баннер и не только смог мягко спуститься вниз, но и успел отпраздновать гол вместе с игроками самарцев. Только после этого он покинул бровку.

Крылья Советов - Анжи

 

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