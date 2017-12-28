Ещенко продлил контракт со "Спартаком"

Защитник "Спартака" Андрей Ещенко продлил контракт с клубом. Как сообщает официальный сайт красно-белых, новое соглашение с 33-летним игроком рассчитано до 31 мая 2019 года.

В составе "Спартака" Ещенко выступает с лета 2016 года, когда перебрался в команду свободным агентом. За красно-белых он сыграл 50 матчей, забив один гол.