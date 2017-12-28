15:32 | Футбол — РФПЛ

Ещенко продлил контракт со "Спартаком"

8

Защитник "Спартака" Андрей Ещенко продлил контракт с клубом. Как сообщает официальный сайт красно-белых, новое соглашение с 33-летним игроком рассчитано до 31 мая 2019 года.

В составе "Спартака" Ещенко выступает с лета 2016 года, когда перебрался в команду свободным агентом. За красно-белых он сыграл 50 матчей, забив один гол.

Дополнительная информация

http://spartak.com/news/2017-12-28-andrey_yeshchenko_prodlil_kontrakt_so_spartakom/

8
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (8)
Войти, чтобы оставить комментарий

-философ-

sergant89 Ха-ха) Это уже даже не до пенсии, а до старческой дряхлости. Или ещенку оставят в срамтаке посмертно? - Если ты топишь за бзденит, то вспомни про вашего Зырянкина, а если - за цску, то с тобой и говорить про это не нужно)))))))

17:36

Джин_SM(v3)

Откровенно говоря пробелов много, как в атакующих, так и в оборонительных действиях. Но в чем ему не откажешь - бьётся до последнего, берет работоспособностью.

16:17

ros

Ещ очень достойный боец. в атаке из 5 пасов доходит один, но зато в защите более чем

16:15

Keano

когда его брали - думал порожняк, а он в 33 года бежит шустрее многих молодых, боец-трудяга, свой контракт заслужил однозначно

16:02

sergant89

Ха-ха) Это уже даже не до пенсии, а до старческой дряхлости. Или ещенку оставят в срамтаке посмертно?

15:52

П_о_в_а_р

Чемпионство неизбежно

15:51

Доктор Хряк

Рад за Андрея !!!!!!!!!!!!!!! УРА !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

15:45

BeeBop

Отлегло...

15:40