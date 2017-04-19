17:00 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Еременко подал апелляцию в CAS на решение УЕФА о дисквалификации

0
0
0
0
1

Юрист полузащитника ЦСКА и сборной Финляндии Романа Еременко Михаил Прокопец сообщил, что его подопечный подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) о его двухлетней дисквалификации.

 
Роман БАБАЕВ.Роман Бабаев: "Сложно сказать, вернется ли Еременко в ЦСКА"

В ноябре 2016 года хавбек был наказан двухлетним отстранением от футбольной деятельности. В анализах игрока был найден кокаин.

- Мы получили решение УЕФА и подали жалобу в CAS, - сказал Прокопец.

- Какова технология рассмотрения жалобы? Когда будет заседание?

- Нескоро. Скорее всего, летом. Лозаннский суд может быть достаточно долгим. Нам спешить некуда.

Напомним, что полузащитник подал апелляцию в УЕФА, но решение о дисквалификации осталось в силе. При этом с игрока был снят запрет на полное отстранение от футбольной деятельности. (Сергей ЕГОРОВ)

Опрос

Что значит дисквалификация для Романа Еременко?
голосовать
0
0
0
0
1
Материалы сюжета: Еременко: на два года вне игры
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

Русский

Такое впечатление, что все эти апелляции и иже с ними подаются с одной целью: лишь бы правоохранительные органы внутри страны не заинтересовались наркотой Еременко и Гинером...

17:13

Материалы других СМИ