Еременко подал апелляцию в CAS на решение УЕФА о дисквалификации

Юрист полузащитника ЦСКА и сборной Финляндии Романа Еременко Михаил Прокопец сообщил, что его подопечный подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) о его двухлетней дисквалификации.

В ноябре 2016 года хавбек был наказан двухлетним отстранением от футбольной деятельности. В анализах игрока был найден кокаин.

- Мы получили решение УЕФА и подали жалобу в CAS, - сказал Прокопец.

- Какова технология рассмотрения жалобы? Когда будет заседание?

- Нескоро. Скорее всего, летом. Лозаннский суд может быть достаточно долгим. Нам спешить некуда.

Напомним, что полузащитник подал апелляцию в УЕФА, но решение о дисквалификации осталось в силе. При этом с игрока был снят запрет на полное отстранение от футбольной деятельности. (Сергей ЕГОРОВ)