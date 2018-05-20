"Енисей" – болельщикам после выхода в премьер-лигу: "Завтра на работу к 12.00! Разрешаем!"

"Енисей" после завершения ответного стыкового матча за право сыграть в РФПЛ в сезоне-2018/19 против "Анжи" (3:4) поздравил болельщиков с выходом в премьер-лигу. Красноярцы гарантировали себе место в элите российского футбола благодаря результату первой встречи – на своем поле они разгромили махачкалинцев со счетом 3:0.

"Красноярск, завтра на работу к 12:00! разрешаем! Мы в премьер-лиге! Отмечаем!", - говорится в сообщении "Енисея" в Твиттере.

КРАСНОЯРСК, ЗАВТРА НА РАБОТУ К 12:00! РАЗРЕШАЕМ!



МЫ В ПРЕМЬЕР-ЛИГЕ! ОТМЕЧАЕМ! – ФК "Енисей" (@FCEnisey) 20 мая 2018 г.

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