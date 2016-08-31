Эммануэл Фримпонг заявлен как Денч в РФПЛ

Нападающий тульского "Арсенала" Эммануэл Фримпонг, ставший героем нашумевшей истории с псевдонимом, написанным на его майке во время матча 5-го тура с "Уралом" (1:1), в среду был официально заявлен в РФПЛ как Денч.

На игру в Екатеринбурге 24-летний нападающий вышел в майке с псевдонимом "Денч", хотя в протоколе значился как Эммануэл Фримпонг. "Денч" – это название собственной линии одежды футболиста. Администратор "Арсенала" Илья Попков рассказал "СЭ", что надпись была сделана по просьбе самого ганца.