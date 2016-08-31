Эммануэл Фримпонг заявлен как Денч в РФПЛ

Нападающий тульского "Арсенала" Эммануэл Фримпонг, ставший героем нашумевшей истории с псевдонимом, написанным на его майке во время матча 5-го тура с "Уралом" (1:1), в среду был официально заявлен в РФПЛ как Денч.
На игру в Екатеринбурге 24-летний нападающий вышел в майке с псевдонимом "Денч", хотя в протоколе значился как Эммануэл Фримпонг. "Денч" – это название собственной линии одежды футболиста. Администратор "Арсенала" Илья Попков рассказал "СЭ", что надпись была сделана по просьбе самого ганца.
ferrostone68
.....не, Дэнч такой один! Ему правда надо заиграть достойно.....а то как бы не получилась антиреклама брэнду. ))))
15:25
Jean4
Артем Дзюба заявлен как Игрочишка в РФПЛ.
15:24
Патриот Сибири
А вообще интересная идея. Представляю состав сборной с рекламными "прозвищами": Акинфеев - Икея, Шишкин - Три медведя, Березуцкий - Череповецлес, Нойштедтер - BBS Kraftfahrzeugtechnik, Жирков - Газпром, Дзагоев - Физонаг, Тарасов - ТНТ, Миранчук - Стартап, Самедов - Азерчай, Шатов - Газпромнефть, Дзюба - Согаз.
15:04
Убийца бобика
НАЗЫВАЙТЕ МЕНЯ БОГОМ
14:38
Патриот Сибири
Денчик, настало твое время!
14:31
shpasic
задним числом? а Карлуш Страндберг как АЛПО заявлен?
14:16