Экс-врач "Локомотива": "О’Коннор - неблагодарная свинья и бездарный игрок. Мы его лечили от фурункулов, а он несет ахинею"

Бывший врач сборной России по легкой атлетике Фарид Хамидуллин, работавший в медицинском штабе молодежной команды "Локомотива" рассказал, что аутогемотерапия, которая применялась в команде для лечения фрункулеза у нападающего Гарри О’Коннора, не запрещена. При этом он назвал экс-игрока “Локо” неблагодарной свиньей и бездарным игроком.

О’Коннор в интервью Open Goal рассказал, что у футболистов “Локомотива” выкачивали кровь, а перед игрой вливали уже очищенную, в результате чего улучшалась выносливость.



- Слова О’Коннора - полная глупость. Никто в "Локомотиве" такой ерундой не занимался. Слишком трудоемкая и опасная процедура. - рассказал Хамидуллин. - Но вы конечно нашли кому верить. О’Коннор - человек недалекий. Он уже не раз давал скандальные интервью. В одном из них заявил, что русские - круглые дураки, платили ему 100 тысяч долларов, когда он на родине получал десять. А мы этого козла холили и лелеяли тут - сняли ему хорошую квартиру, купили машину, наняли гувернантку специально для его детей. А он после такого отношения несет явную чушь!



А переливание крови - не такая простая технология. На этом Армстронг как раз погорел. Да и в игровых видах спорта такая процедура неоправданна в любом случае. Это уместно только в случае, когда человек готовится к конкретному старту, чтобы выйти на пик формы. А когда матчи идут один за одним, это невозможно. Организм должен успеть восстановиться.



- Ярдошвили предположил, что О’Коннор говорил об аутогемотерапии, которой лечили фурункулез на ногах. Эта процедура разве не запрещена ВАДА?



-Вот это возможно. Аутогемотерапия не запрещена. Здесь речь идет о введении собственной аутокрови в ткани. Делается это так. Из вены берется кровь, которая не обогащена кислородом, и делается ею же внутримышечный укол, чаще всего в ягодицу. Это применяется для лечения хронических гнойно-воспалительных заболеваний. Аутогемотерапия не имеет условий для улучшения состояния спортсмена. А человеку нельзя под большими нагрузками играть с фурункулезом, начнется интоксикация организма. Ему спасали жизнь и здоровье, а он несет ахинею!



- Эта процедура просто разрешена, или для ее проведения необходимо получать терапевтическое исключение?



- Нет, ничего не нужно. Запрещены кровозаменители. А эта процедура абсолютно не запрещена. Эти тромбоциты вводят не в кровеносное русло, а в ткани. Она никак не может обогатить организм кислородом, поэтому не дает никаких преимуществ. А О’Коннор всегда был экстравагантным парнем. И еще оказался неблагодарной свиньей.Он забил то всего несколько мячей. Бездарный игрок.



Напомним, что О’Коннор выступал за железнодорожников с февраля 2006-го по июнь 2007-го, провел 43 матча в различных турнирах и забил 11 мячей. (Павел ГУРЕВИЧ)

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