Гарри О’Коннор: "В "Локомотиве" у нас брали кровь, и после очистки вливали обратно перед матчем"

Бывший форвард "Локомотива" Гари О’Коннор рассказал о якобы имевших случаях с манипуляциями с кровью во время его выступлений за команду. По его словам, подобная процедура увеличивала его физическую готовность.

"У футболистов "Локомотива" брали кровь, очищали ее, а перед матчами вливали обратно. Сами игроки располагались в кислородной камере. Это было просто невероятно. Я чувствовал себя на миллион долларов. Был готов отбегать два полных матча подряд", - сказал шотландец в интервью Open Goal.

Отметим, что переливание крови входит в число нарушение кодекса WADA. 34-летний Гари О’Коннор уже завершил карьеру. Кроме "Локомотива", он выступал "Томь", "Хайберниан", "Бирмингем", "Барнсли" и другие клубы. В "Локо" в 2006 и 2007 году он провел 33 матча и забил семь мячей.