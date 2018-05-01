Гарри О’Коннор: "В "Локомотиве" у нас брали кровь, и после очистки вливали обратно перед матчем"

Бывший форвард "Локомотива" Гари О’Коннор рассказал о якобы имевших случаях с манипуляциями с кровью во время его выступлений за команду. По его словам, подобная процедура увеличивала его физическую готовность.
"У футболистов "Локомотива" брали кровь, очищали ее, а перед матчами вливали обратно. Сами игроки располагались в кислородной камере. Это было просто невероятно. Я чувствовал себя на миллион долларов. Был готов отбегать два полных матча подряд", - сказал шотландец в интервью Open Goal.
Отметим, что переливание крови входит в число нарушение кодекса WADA. 34-летний Гари О’Коннор уже завершил карьеру. Кроме "Локомотива", он выступал "Томь", "Хайберниан", "Бирмингем", "Барнсли" и другие клубы. В "Локо" в 2006 и 2007 году он провел 33 матча и забил семь мячей.
кузя23
Вот и вбросики пошли от Спартак-экспресс) Никакой информацией не брезгует, все средства хороши. Теперь понятно про какую пятую колонну говорил Сёмин.
18:43
psv57
О Коннора из запоев выводили- кровь чистили
18:42
За Арсеналий с децтва!))
Надо снимать Локо с чемпионата.))
18:35
ДОЛОЙ ГАСТЕРОВ ИЗ РФПЛ
Какой ужас!!!!!!!!!!!! Ну, хоть теперь этих паровозов отстранят лет на пять от ВСЕХ еврокубков?????
18:29
Serenky25
Этот идиот забил за лохомотов всего один гол. В финале кубка. Ему заплатили то-ли 1, то-ли 2 ляма евро. Он потом в интервью трепался. На 0,5 ляма он купиль много по 0,5 и 0,7. И больше не играл. Алкоголизм это плохо. На мозгах сказывается. Ему нарколога вызывали капельницу ставить, а он думал черти кровь выкачивают.
18:29
Jean4
Опять 5-я колонна вброс делает?
18:18
viktorxal
а что вы все ходите по-полю пешком
18:16
shpasic
какая у него кровь? один алкоголь))
18:15
Семь ветров
лохомоты озолотили Гарика, а он разболтал секретики.
18:14
lokofanat
Только Гарри не мог пройти эту процедуру- аппаратуру зашкаливало от избытка промилле)
18:12
Vlаdimir
Еще один желающий попиариться ... Для чего нужно было вбухивать столько бабок??? Чтобы победить в ЧР?
18:10
ЗлобныйЖиртрест
Наркоман опять проснулся? Бабла тут настриг и теперь слюной исходит
18:02
ДжЫмкО
Для него процедура жизненно необходимая - очистить кровь от запредельных концентраций алкоголя и наркотиков)
17:55