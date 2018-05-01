17:41 | Футбол — РФПЛ

Гарри О’Коннор: "В "Локомотиве" у нас брали кровь, и после очистки вливали обратно перед матчем"

Гарри О'КОННОР после победы с "Локомотивом" в Кубке России. Фото Александр ВИЛЬФ
Гарри О'КОННОР после победы с "Локомотивом" в Кубке России. Фото Александр ВИЛЬФ
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Бывший форвард "Локомотива" Гари О’Коннор рассказал о якобы имевших случаях с манипуляциями с кровью во время его выступлений за команду.  По его словам, подобная процедура увеличивала его физическую готовность.

"У футболистов "Локомотива" брали кровь, очищали ее, а перед матчами вливали обратно. Сами игроки располагались в кислородной камере. Это было просто невероятно. Я чувствовал себя на миллион долларов. Был готов отбегать два полных матча подряд", - сказал шотландец в интервью Open Goal.

Отметим, что переливание крови входит в число нарушение кодекса WADA. 34-летний Гари О’Коннор уже завершил карьеру. Кроме "Локомотива", он выступал "Томь", "Хайберниан", "Бирмингем", "Барнсли" и другие клубы. В "Локо" в 2006 и 2007 году он провел 33 матча и забил семь мячей.

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КОММЕНТАРИИ (13)
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кузя23

Вот и вбросики пошли от Спартак-экспресс) Никакой информацией не брезгует, все средства хороши. Теперь понятно про какую пятую колонну говорил Сёмин.

18:43

psv57

О Коннора из запоев выводили- кровь чистили

18:42

За Арсеналий с децтва!))

Надо снимать Локо с чемпионата.))

18:35

ДОЛОЙ ГАСТЕРОВ ИЗ РФПЛ

Какой ужас!!!!!!!!!!!! Ну, хоть теперь этих паровозов отстранят лет на пять от ВСЕХ еврокубков?????

18:29

Serenky25

Этот идиот забил за лохомотов всего один гол. В финале кубка. Ему заплатили то-ли 1, то-ли 2 ляма евро. Он потом в интервью трепался. На 0,5 ляма он купиль много по 0,5 и 0,7. И больше не играл. Алкоголизм это плохо. На мозгах сказывается. Ему нарколога вызывали капельницу ставить, а он думал черти кровь выкачивают.

18:29

Jean4

Опять 5-я колонна вброс делает?

18:18

viktorxal

а что вы все ходите по-полю пешком

18:16

shpasic

какая у него кровь? один алкоголь))

18:15

Семь ветров

лохомоты озолотили Гарика, а он разболтал секретики.

18:14

lokofanat

Только Гарри не мог пройти эту процедуру- аппаратуру зашкаливало от избытка промилле)

18:12

Vlаdimir

Еще один желающий попиариться ... Для чего нужно было вбухивать столько бабок??? Чтобы победить в ЧР?

18:10

ЗлобныйЖиртрест

Наркоман опять проснулся? Бабла тут настриг и теперь слюной исходит

18:02

ДжЫмкО

Для него процедура жизненно необходимая - очистить кровь от запредельных концентраций алкоголя и наркотиков)

17:55

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