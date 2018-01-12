Егор Титов: "Зениту" не хватает такого игрока, как Радимов или Аршавин"

Экс-капитан "Спартака", который сейчас работает в штабе Дмитрия Аленичева в красноярском "Енисее", Егор Титов в интервью "СЭ" отметил, что нынешнему "Зениту" не хватает такого игрока, как Андрей Аршавин​ или Владислав Радимов. Также он признался, что переживает за успехи сине-бело-голубых в Лиге Европы, хотя является болельщиком красно-белых.

- Как оцените "Зенит" - что с командой происходит?

- Ничего, просто не надо ориентироваться на ярлыки - ведь все сразу назвали питерцев чемпионами. А пока видно, что Манчини не в своей тарелке. Идет пробуксовка, и тренеру нужно разбираться.

- Понимаете, кем еще такую команду можно усилить?

- В этом плане мне "Зенит" неинтересен, я болельщик "Спартака", и происходящее у питерцев сейчас на руку красно-белым. Но переживаю за наши клубы в Европе, и в этом плане болею за питерцев в еврокубках. А там команда выглядит неплохо, а гол Ивановича в Лиге Европы в ворота "Реал Сосьедад" - просто украшение турнира.

- Есть мнение, что Манчини не хватает такого умного футболиста, каким был Титов.

- Мне кажется, что команде не хватает такого, как Влад Радимов. Или как Андрей Аршавин. (Сергей ЕГОРОВ)

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