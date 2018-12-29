Егор Сорокин: "Самое значимое событие в году - вызов в сборную России"

Защитник "Рубина" Егор Сорокин рассказал в интервью пресс-службе клуба, что самым значимым для него событием в 2018 году стал вызов в сборную России. Также он рассказал о том, как встречает Новый год.

– В детстве мы лепили снеговиков, строили баррикады, кидались снежками друг в друга. Помню, я был еще маленький, лет семь, – отметил Сорокин. – Очень ждал Деда Мороза, а его все не было. Очень захотелось в туалет. Пришлось открыть дверь и смотреть по сторонам, чтобы не пропустить свой подарок.

Новый год встречу со своими родными, близкими, с родителями, женой. Схожу в баню с папой. Это наша традиция, чтобы в новый год входить чистым.

Самое значимое событие в году? Вызов в сборную. Каждый футболист стремится к этому, чтобы защищать свой флаг, свою страну.

Дорогие болельщики, желаю вам здоровья. Чтобы в новом году случилось все самое необычное и приятное для вас и ваших близких. Чтобы все плохое осталось позади, в старом году.