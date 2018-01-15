Дзюба и Шатов не полетели на сбор с "Зенитом"

Александр АНЮКОВ (слева), Артем ДЗЮБА (в центре) и Олег ШАТОВ не летят с "Зенитом" в ОАЭ. Фото Евгений АСМОЛОВ, ФК "Зенит"

Как ранее сообщал "СЭ", Олег Шатов и Артем Дзюба не вошли в список футболистов "Зенита", отправившихся сегодня на первый зимний сбор в ОАЭ. Оба футболиста потеряли места в стартовом составе сине-бело-голубых в нынешнем сезоне и могут сменить команду в это трансферное окно.

Летом-осенью прошлого года Шатов провел 16 официальных матчей во всех турнирах (0 голов), Дзюба – 24 (2). При этом главный тренер Роберто Манчини нередко либо менял, либо выпускал их на поле со скамейки запасных.

Также на сбор не полетели защитники Иван Новосельцев и Александр Анюков. Первый лишь раз появлялся на поле в нынешнем сезоне, на счету 35-летнего ветерана две игры.

Всего в список вошли 27 футболистов, информирует пресс-служба сине-бело-голубых. С основной командой отправился на сбор нападающий "Зенита-2" Андрей Панюков. Новичок питерцев Антон Заболотный также летит в Эмираты.

Полностью список выглядит следующим образом:

вратари Андрей Лунев, Юрий Лодыгин, Егор Бабурин, Никита Гойло;

защитники Игорь Смольников, Денис Терентьев, Бранислав Иванович, Миха Мевля, Илья Скроботов, Доменико Кришито, Юрий Жирков, Дмитрий Богаев, Эмануэль Маммана, Никита Каккоев;

полузащитники Далер Кузяев, Кирилл Капленко, Леандро Паредес, Матиас Краневиттер, Александр Ерохин, Кристиан Нобоа, Дмитрий Плетнев, Эмилиано Ригони;

нападающие Александр Кокорин, Себастьян Дриусси, Антон Заболотный, Дмитрий Полоз, Андрей Панюков.

Сбор продлится следующие две недели. В его рамках "Зенит" проведет три товарищеских матча - 22 января против "Копенгагена", 25 января со "Славией" и 28 января против "Гуанчжоу Эвергранд".

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