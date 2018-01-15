Дзюба и Шатов не полетели на сбор с "Зенитом"

Как ранее сообщал "СЭ", Олег Шатов и Артем Дзюба не вошли в список футболистов "Зенита", отправившихся сегодня на первый зимний сбор в ОАЭ. Оба футболиста потеряли места в стартовом составе сине-бело-голубых в нынешнем сезоне и могут сменить команду в это трансферное окно.
Летом-осенью прошлого года Шатов провел 16 официальных матчей во всех турнирах (0 голов), Дзюба – 24 (2). При этом главный тренер Роберто Манчини нередко либо менял, либо выпускал их на поле со скамейки запасных.
Также на сбор не полетели защитники Иван Новосельцев и Александр Анюков. Первый лишь раз появлялся на поле в нынешнем сезоне, на счету 35-летнего ветерана две игры.
Всего в список вошли 27 футболистов, информирует пресс-служба сине-бело-голубых. С основной командой отправился на сбор нападающий "Зенита-2" Андрей Панюков. Новичок питерцев Антон Заболотный также летит в Эмираты.
Полностью список выглядит следующим образом:
вратари Андрей Лунев, Юрий Лодыгин, Егор Бабурин, Никита Гойло;
защитники Игорь Смольников, Денис Терентьев, Бранислав Иванович, Миха Мевля, Илья Скроботов, Доменико Кришито, Юрий Жирков, Дмитрий Богаев, Эмануэль Маммана, Никита Каккоев;
полузащитники Далер Кузяев, Кирилл Капленко, Леандро Паредес, Матиас Краневиттер, Александр Ерохин, Кристиан Нобоа, Дмитрий Плетнев, Эмилиано Ригони;
нападающие Александр Кокорин, Себастьян Дриусси, Антон Заболотный, Дмитрий Полоз, Андрей Панюков.
Сбор продлится следующие две недели. В его рамках "Зенит" проведет три товарищеских матча - 22 января против "Копенгагена", 25 января со "Славией" и 28 января против "Гуанчжоу Эвергранд".
Дзюба и Шатов - без сборов "Зенита". И без ЧМ-2018? //
Дзюба и Шатов будут тренироваться с "Зенитом-2"
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Дополнительная информация
https://fc-zenit.ru/news/2018-01-15-zenit-otpravilsya-v-dubay.htm
- Артем Дзюба
- Зенит СПб
- Александр Анюков
- Копенгаген
- Олег Шатов
- Антон Заболотный
- Славия П
- Гуанчжоу Эвергранд
- Андрей Панюков
- Иван Новосельцев
Коновалл
foreverCSKAforever==================== Я просто не понял, чему ты так обрадовался? Как правило реакция, вас и ваших друзей с берегов Невы, на все, что связано с игрочишкой, диаметрально противоположна той, которую ты тут выразил.
15:14
Drek
Нормальная ситуация для любого приличного клуба.Сдал игрок, не добавляет, везде и всегда он сядет на лавку.Конечно..если он не Роналду или Эдик Стрельцов.Аршавин, о котором здесь столько слёз , сидел в Арсенале на скамейке безвылазно, как только начал сдавать.А у нас всё пытаются ставить за былые заслуги, может поэтому и сборная наша страдает. Работай, доказывай, что ты лучший и держи высокий уровень и будешь всегда в составе.
13:52
foreverCSKAforever
Коновалл, я бы его не взял в ЦСКА даже если бы мне предложили получать с ним пополам его зряплату.
13:36
visp1961
Ё-маё, капитаншу Любу позабыли-позабросили...
13:31
= Даль =
#ДзюбуВСпартак!
13:19
elisei
Дзюба подошел бы цска или динамо. У краснодара кроме смолова есть игнатьев, дзюбе в краснодаре делать нечего. Идти Дзюбе в Арсенал -равнозначно идти в ФНЛ. Шатов может усилить любой клуб РФПЛ, если не будет проблем с тренерами, да и в европе в средних клубах типа андерлехта, брюге не затеряется.
13:07
gfhxpfbd7406
Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Теперь и жена захотела попробовать, ведь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал и цeнa вoпроca копeeчнaя. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя.Вот тот блог--- http://krati.co/kachok
13:04
Mark Krass
Кто пригреет двух немытых сирот у себя на груди?
12:37
Митяй Антибомж
pahom-17 деловая древесина пошла на обработку .. в столярный цех...******** К гроботёсам ))
12:31
Коновалл
Темке надо повнимательней рассмотреть вариант с Кайратом. Пашку-деревяшку туда уже сватают . А где одно дерево, там и второму не тесно. Ух, оне с Шавкой таких делов там натворят. И титул игрочишке, накоец-то, покорится... может быть.
11:56
Evpatii Kolovrat
Что бздюбя, что "трудяга, станочник"олешко шатко бездари и футбольные тунеядцы, баловни футбольной, несправедливой, российской футбольной судьбы, место им обоим в команде Уткина -Эгресси, и играть они там должны за тарелку супа, а не получать (они получают,а не зарабатывают)огромные деньжищи.
11:51
Коновалл
foreverCSKAforever Да! Да! Да! 11:32-----------------------------А ты чего так обрадовался? Думаешь его к вам в аренду сдадут? А з/п ему ты платить будешь?
11:51
pahom-17
деловая древесина пошла на обработку .. в столярный цех...
11:45
foreverCSKAforever
Да! Да! Да!
11:32
Коновалл
В Зените 2 игрочишке самое место. Зырянов ему мозги вправит. Правда я сомневаюсь, что там есть, что вправлять. Ахахахахаха!!!!!
11:28
Коновалл
Бог шельму метит. "Достойное" завершение карьеры игрочишки.
11:21
Как так?
Шатов давно ничего не показывает на поле. Ладно, был конфликт с Луческу, ладно даже есть (допустим) конфликт с Манчини, но игра-то где? на поле появляется и ничего не показывает. Остается надеяться, что сможет встряхнуться и ожить в другом клубе - игрок-то с неплохими задатками и неплохим уже опытом. Дзю откровенно не попадает в игру при Манчини. Похоже, и впрямь - не его тренер и не его игра (и ровно наоборот для Кокорина). Дзю надо уходить - игрок-то он совсем неплохой. Судя именно по отстранению Дзю - Манчини остается, иначе глупо было бы.
11:12
Как так?
bibikу Анюков состарился, как ни крути... и физически, и морально дальше будет только сдавать. Что не исключает для него возможности хорошо провести матч-другой в нетоповой РФПЛ, но уже не больше. При всем к нему уважении.
11:04
Гаттузо Крут!!!!!!#!
П_о_в_а_р ////Нет не враки. Устал Артемий Масквабадский от мирской жизни, да и грешки накопились нехилые: кражи, прелюбодейство ,словоблудие и др. излишества нехорошие. И да, мимикрия. И этот груз подвиг его сделать этот ответственный шаг.
11:01
bibik.i
Как по мне то Анюков по крайней мере не хуже Смольникова, но это моё мнение.
10:52
Митяй Антибомж
Что, опять? ))
10:51
П_о_в_а_р
Гаттузо Крут!!!!!!#! Из надежных источников близких к ситуации. Говорят что Чуба хочет найти пристанище в монастыре и пожертвовать почти все свои денюжки на его реставрацию, а часть раздать нищим на паперти. А Федунян говорил ,что он зпа три копейки удавит всех родных. Врал. А тут респект и уважуха. Молодец святой в будущем Артемий Масквабадский.... ------------------------------ Враки. Он в Что? Где? Почём? уходит к ЛеонидВикторычу в команду... если с Гурамом не порешает по сервилату.
10:44
П_о_в_а_р
Артём, только Тула и Божович помогут тебе отобраться на ЧМ. Приезжай. Пряники, сервилатий халявный, шмары клёвые (про Орзул забудешь моментально)... За зп с Гурамом порешаете.
10:42
Гаттузо Крут!!!!!!#!
\\\
10:40
Гаттузо Крут!!!!!!#!
Из надежных источников близких к ситуации. Говорят что Чуба хочет найти пристанище в монастыре и пожертвовать почти все свои денюжки на его реставрацию, а часть раздать нищим на паперти. А Федунян говорил ,что он зпа три копейки удавит всех родных. Врал. А тут респект и уважуха. Молодец святой в будущем Артемий Масквабадский....
10:40
баламошка
Это заговор!
10:31
баламошка
5 раз ещё о них напишите! Это Спартак-Экспресс или нет?!
10:22
uaom
Бармалей3000 Кому как . Я их таковыми никогда не считал . Особенно Дзюбу . Ну, а Шатову нужно поуменьшить гонор.Свои амбиции нужно подкреплять действиями не поле, а не языком вне его. Целиком и полностью поддерживаю Манчини ...
10:06
Millwall82
ну и?
10:03
Рюрик 09
Третий или четвёртый раз об этом пишут! Считают, что читатели с первого раза не поймут???
10:01