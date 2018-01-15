09:07 | Футбол — РФПЛ

Дзюба и Шатов не полетели на сбор с "Зенитом"

Александр АНЮКОВ (слева), Артем ДЗЮБА (в центре) и Олег ШАТОВ не летят с "Зенитом" в ОАЭ. Фото Евгений АСМОЛОВ, ФК "Зенит"
Александр АНЮКОВ (слева), Артем ДЗЮБА (в центре) и Олег ШАТОВ не летят с "Зенитом" в ОАЭ. Фото Евгений АСМОЛОВ, ФК "Зенит"
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Как ранее сообщал "СЭ", Олег Шатов и Артем Дзюба не вошли в список футболистов "Зенита", отправившихся сегодня на первый зимний сбор в ОАЭ. Оба футболиста потеряли места в стартовом составе сине-бело-голубых в нынешнем сезоне и могут сменить команду в это трансферное окно.

 
Артем ДЗЮБА и Олег ШАТОВ.Шатов и Дзюба не едут на сбор с "Зенитом". Справедливо?

Летом-осенью прошлого года Шатов провел 16 официальных матчей во всех турнирах (0 голов), Дзюба – 24 (2). При этом главный тренер Роберто Манчини нередко либо менял, либо выпускал их на поле со скамейки запасных.

Также на сбор не полетели защитники Иван Новосельцев и Александр Анюков. Первый лишь раз появлялся на поле в нынешнем сезоне, на счету 35-летнего ветерана две игры.

Всего в список вошли 27 футболистов, информирует пресс-служба сине-бело-голубых. С основной командой отправился на сбор нападающий "Зенита-2" Андрей Панюков. Новичок питерцев Антон Заболотный также летит в Эмираты.

Полностью список выглядит следующим образом:

вратари Андрей Лунев, Юрий Лодыгин, Егор Бабурин, Никита Гойло;

защитники Игорь Смольников, Денис Терентьев, Бранислав Иванович, Миха Мевля, Илья Скроботов, Доменико Кришито, Юрий Жирков, Дмитрий Богаев, Эмануэль Маммана, Никита Каккоев;

полузащитники Далер Кузяев, Кирилл Капленко, Леандро Паредес, Матиас Краневиттер, Александр Ерохин, Кристиан Нобоа, Дмитрий Плетнев, Эмилиано Ригони;

нападающие Александр Кокорин, Себастьян Дриусси, Антон Заболотный, Дмитрий Полоз, Андрей Панюков.

Сбор продлится следующие две недели. В его рамках "Зенит" проведет три товарищеских матча - 22 января против "Копенгагена", 25 января со "Славией" и 28 января против "Гуанчжоу Эвергранд".

Дзюба и Шатов - без сборов "Зенита". И без ЧМ-2018? //
Дзюба и Шатов будут тренироваться с "Зенитом-2"

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Дополнительная информация

https://fc-zenit.ru/news/2018-01-15-zenit-otpravilsya-v-dubay.htm

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Материалы сюжета: Зима РФПЛ-2017/18. Главное
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КОММЕНТАРИИ (33)
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Коновалл

foreverCSKAforever==================== Я просто не понял, чему ты так обрадовался? Как правило реакция, вас и ваших друзей с берегов Невы, на все, что связано с игрочишкой, диаметрально противоположна той, которую ты тут выразил.

15:14

Drek

Нормальная ситуация для любого приличного клуба.Сдал игрок, не добавляет, везде и всегда он сядет на лавку.Конечно..если он не Роналду или Эдик Стрельцов.Аршавин, о котором здесь столько слёз , сидел в Арсенале на скамейке безвылазно, как только начал сдавать.А у нас всё пытаются ставить за былые заслуги, может поэтому и сборная наша страдает. Работай, доказывай, что ты лучший и держи высокий уровень и будешь всегда в составе.

13:52

foreverCSKAforever

Коновалл, я бы его не взял в ЦСКА даже если бы мне предложили получать с ним пополам его зряплату.

13:36

visp1961

Ё-маё, капитаншу Любу позабыли-позабросили...

13:31

= Даль =

#ДзюбуВСпартак!

13:19

elisei

Дзюба подошел бы цска или динамо. У краснодара кроме смолова есть игнатьев, дзюбе в краснодаре делать нечего. Идти Дзюбе в Арсенал -равнозначно идти в ФНЛ. Шатов может усилить любой клуб РФПЛ, если не будет проблем с тренерами, да и в европе в средних клубах типа андерлехта, брюге не затеряется.

13:07

gfhxpfbd7406

Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Теперь и жена захотела попробовать, ведь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал и цeнa вoпроca копeeчнaя. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя.Вот тот блог--- http://krati.co/kachok

13:04

Mark Krass

Кто пригреет двух немытых сирот у себя на груди?

12:37

Митяй Антибомж

pahom-17 деловая древесина пошла на обработку .. в столярный цех...******** К гроботёсам ))

12:31

Коновалл

Темке надо повнимательней рассмотреть вариант с Кайратом. Пашку-деревяшку туда уже сватают . А где одно дерево, там и второму не тесно. Ух, оне с Шавкой таких делов там натворят. И титул игрочишке, накоец-то, покорится... может быть.

11:56

Evpatii Kolovrat

Что бздюбя, что "трудяга, станочник"олешко шатко бездари и футбольные тунеядцы, баловни футбольной, несправедливой, российской футбольной судьбы, место им обоим в команде Уткина -Эгресси, и играть они там должны за тарелку супа, а не получать (они получают,а не зарабатывают)огромные деньжищи.

11:51

Коновалл

foreverCSKAforever Да! Да! Да! 11:32-----------------------------А ты чего так обрадовался? Думаешь его к вам в аренду сдадут? А з/п ему ты платить будешь?

11:51

pahom-17

деловая древесина пошла на обработку .. в столярный цех...

11:45

foreverCSKAforever

Да! Да! Да!

11:32

Коновалл

В Зените 2 игрочишке самое место. Зырянов ему мозги вправит. Правда я сомневаюсь, что там есть, что вправлять. Ахахахахаха!!!!!

11:28

Коновалл

Бог шельму метит. "Достойное" завершение карьеры игрочишки.

11:21

Как так?

Шатов давно ничего не показывает на поле. Ладно, был конфликт с Луческу, ладно даже есть (допустим) конфликт с Манчини, но игра-то где? на поле появляется и ничего не показывает. Остается надеяться, что сможет встряхнуться и ожить в другом клубе - игрок-то с неплохими задатками и неплохим уже опытом. Дзю откровенно не попадает в игру при Манчини. Похоже, и впрямь - не его тренер и не его игра (и ровно наоборот для Кокорина). Дзю надо уходить - игрок-то он совсем неплохой. Судя именно по отстранению Дзю - Манчини остается, иначе глупо было бы.

11:12

Как так?

bibikу Анюков состарился, как ни крути... и физически, и морально дальше будет только сдавать. Что не исключает для него возможности хорошо провести матч-другой в нетоповой РФПЛ, но уже не больше. При всем к нему уважении.

11:04

Гаттузо Крут!!!!!!#!

П_о_в_а_р ////Нет не враки. Устал Артемий Масквабадский от мирской жизни, да и грешки накопились нехилые: кражи, прелюбодейство ,словоблудие и др. излишества нехорошие. И да, мимикрия. И этот груз подвиг его сделать этот ответственный шаг.

11:01

bibik.i

Как по мне то Анюков по крайней мере не хуже Смольникова, но это моё мнение.

10:52

Митяй Антибомж

Что, опять? ))

10:51

П_о_в_а_р

Гаттузо Крут!!!!!!#! Из надежных источников близких к ситуации. Говорят что Чуба хочет найти пристанище в монастыре и пожертвовать почти все свои денюжки на его реставрацию, а часть раздать нищим на паперти. А Федунян говорил ,что он зпа три копейки удавит всех родных. Врал. А тут респект и уважуха. Молодец святой в будущем Артемий Масквабадский.... ------------------------------ Враки. Он в Что? Где? Почём? уходит к ЛеонидВикторычу в команду... если с Гурамом не порешает по сервилату.

10:44

П_о_в_а_р

Артём, только Тула и Божович помогут тебе отобраться на ЧМ. Приезжай. Пряники, сервилатий халявный, шмары клёвые (про Орзул забудешь моментально)... За зп с Гурамом порешаете.

10:42

Гаттузо Крут!!!!!!#!

\\\

10:40

Гаттузо Крут!!!!!!#!

Из надежных источников близких к ситуации. Говорят что Чуба хочет найти пристанище в монастыре и пожертвовать почти все свои денюжки на его реставрацию, а часть раздать нищим на паперти. А Федунян говорил ,что он зпа три копейки удавит всех родных. Врал. А тут респект и уважуха. Молодец святой в будущем Артемий Масквабадский....

10:40

баламошка

Это заговор!

10:31

баламошка

5 раз ещё о них напишите! Это Спартак-Экспресс или нет?!

10:22

uaom

Бармалей3000 Кому как . Я их таковыми никогда не считал . Особенно Дзюбу . Ну, а Шатову нужно поуменьшить гонор.Свои амбиции нужно подкреплять действиями не поле, а не языком вне его. Целиком и полностью поддерживаю Манчини ...

10:06

Millwall82

ну и?

10:03

Рюрик 09

Третий или четвёртый раз об этом пишут! Считают, что читатели с первого раза не поймут???

10:01