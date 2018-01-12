"Зенит" полетит в Дубай без Дзюбы и Шатова

Как сообщили "СЭ" коллеги с итальянского телеканала RAI Uno, в списке футболистов "Зенита", которые должны 15 января отправиться на первый зимний сбор в ОАЭ, на данный момент отсутствуют 27-летний хавбек Олег Шатов и 29-летний форвард Артем Дзюба.
После прихода Роберто Манчини на должность главного тренера клуба из Петербурга оба футболиста потеряли твердые места в стартовом составе. Летом-осенью прошлого года полузащитник провел 16 официальных матчей во всех турнирах (0 голов), нападающий – 24 (2), при этом их нередко либо меняли, либо выпускали на поле со скамейки запасных. Не исключено, что зимой и Шатов, и Дзюба покинут сине-бело-голубых, один из вариантов – переход игроков в "Краснодар".
Также в Эмираты не полетят двое защитников: 27-летний Иван Новосельцев и 35-летний Александр Анюков. Первый в сезоне-2017/18 провел только одну встречу, 1/16 финала Кубка России против "Динамо-СПб" (2:3), второй принял участие в ней же и в игре 6-го тура РФПЛ с "Ахматом" (4:0).
Полностью состав "Зенита" на сбор в Дубае пока выглядит так: вратари Бабурин, Гойло, Лунев, Лодыгин; защитники Иванович, Кришито, Маммана, Мевля, Скроботов, Смольников, Терентьев; хавбеки Богаев, Ерохин, Жирков, Капленко, Краневиттер, Кузяев, Нобоа, Паредес, Плетнев, Ригони; нападающие Дриусси, Заболотный, Кокорин, Панюков, Полоз. (Вячеслав КОРОТКИН)
Millwall82
К.Б.Ын, так это как бы ваши легенды или уже нет? Хотя сдается что Алень всю жизнь топил за Зенит, очень уж тепло о Зените отзывался о нем..
18:00
К.Б.Ын
rusfed 2.0 Дзюба возвращается в Спартак 17:55--------- Бабушки РОССИИ не простят Дзюбе индексацию пенсий в 2016 :) Он и газпром их ограбили !!!
17:59
AK-09
Все время говорил и говорю,что Шатов это очень слабый футболист.Человек не умеет ничего.Ударом,что с левой ноги,что с правой,не владеет.Среднюю и длинную передачу отдать не может.Выбор позиции,техника обработки мяча,сделать обостряющий пас....Все это не про Шатова.
17:58
Honest Spartak
Ахахахаха)))
17:56
К.Б.Ын
Millwall82 К.Б.Ын, одно дело Халки и Вагнеры, другое дело педроши и маркао) 17:52--------- А может быть дело в поварах, кто не умеет их готовить ?) Вот тут Аленичева с Титовым печатают. Зачем ??? Люди просто неспособны руководить командой. Я уж промолчу про тренерские мысли)
17:55
rusfed 2.0
Дзюба возвращается в Спартак
17:55
Millwall82
Так что да) Федуна тупо развели) возможно кто-то даже из руководства Спартака)
17:54
Бу-га-га!
Митюнь, за настоящего хорвата и дачу не жаль впарить.))) 400 тыр - этт тебе не 10 лямов за лже-Вериссимо.))) Или, на Брайтоне отобьёте?))) А то и на Ливерпуле.)))
17:53
Millwall82
К.Б.Ын, одно дело Халки и Вагнеры, другое дело педроши и маркао)
17:52
Thomas_Boy_
Бу-га-га! ________ Педроша уже свалил давно из Тушино.))) А на лавке - чучело сидит.))) _________ Пердоши никогда и не было. Изначально чучело покупалось. Зато бакланы теперь над стадионом не летают.
17:51
К.Б.Ын
Millwall82 А бразилы молодцы, это да, разводят на бабки Федуна так, ровно так как он уже 20 лет разводит Россию. 17:46--------- Вот тут ты хрень понёс. Бразилы играют в РОССИИ очень ярко. Не веришь мне, спроси у конских партнёров. А ваши арги - это то же самое г-го, что и вааш какол фурсенко вместе с евреем миллером )
17:50
Гаттузо Крут!!!!!!#!
Все правильно, ведь они в отпуске в Дубаи были, какой смысл в одно и тоже место два раза подряд ездить. Теперь махнут на Селигер. Факт.
17:50
Millwall82
палец Гинера на аукционе овер за 400 к уе продали)
17:49
Бу-га-га!
От непосильных физических упражнений, которыми его Массимкин кентован нагружал.)))
17:49
max14195
Очень плохой мальчик.. Это да, но зато за деньгами питерских бабушек хорошо сходил.
17:48
Митяй Антибомж
Эдюх, 400 тыщ уже потратили на трансферы, сколько ещё Леонорыч выделил? )) Что-то он разошёлся в это окно )) Дачу продал штоле? ))
17:47
Бу-га-га!
Педроша уже свалил давно из Тушино.))) А на лавке - чучело сидит.))) До конца сезона чучело на лавке подержут, а перед стартом следующего - наврут Федуну, что крякнул.)))
17:46
Millwall82
А бразилы молодцы, это да, разводят на бабки Федуна так, ровно так как он уже 20 лет разводит Россию.
17:46
Очень плохой мальчик
Как то неудачно Дзюбиньо сходил в Зенит за титулами....
17:45
Митяй Антибомж
К.Б.Ын, ну будет - так будет )) Я на весь этот спектакль под другим углом смотрю. Имхо, всё это куклы (актёры), не более. А вообще как-то пх на политику.
17:45
Бу-га-га!
Ща, кого-нить завместо лже-Вериссимо приволокут, и будет связка - новый Некто (Педроша) и второй Педроша ( Вериссимозаменитель). )))
17:43
К.Б.Ын
Бу-га-га! Митюнь, а Педроша - новый кто?))) Никак в его амплуа не разберусь, чтобы сравнить.))) Не подскажешь, на какой позиции он на поле феерит?)) 17:41--------- Ты не гони. Если купили, значит Массимо дал добро. Педро ты ещё увидишь, когда он вам вдует свой обрубок )))
17:43
Митяй Антибомж
Эдюха, увидишь. А в следующем сезоне и на своей шкуре почувствуете )) С Педрошей у тебя выйдет такой же фэйл, как у Рейтуза с Луизом Адриану вышел ))
17:42
К.Б.Ын
Митяй Антибомж К.Б.Ын Рюрик 09 Митяй Антибомж _____ Да, история с Фёдором мутная. Уж очень уверенно в Зенит его сватают, хотя, по логике, ни ему, ни Краснодару это не надо. 17:17--------- Галицкого, чтоб его не выперли с рынка, надо сделать что то приятное Москве или Питеру. Ща выборы, питерские многие полетят. Галицкий ждёт. Имхо, до окончания чемпионата. Вполне допустимо, что газпром и правительство возглавят НЕпитерские. Тогда Зинаиде кранты лет на 25 :)*********** Бро, а ты - сама наивность )) 17:37--------- Мить, это так и будет. Поверь мне: газпром и премьер с мая будут другие :)
17:41
Бу-га-га!
Митюнь, а Педроша - новый кто?))) Никак в его амплуа не разберусь, чтобы сравнить.))) Не подскажешь, на какой позиции он на поле феерит?))
17:41
Millwall82
Доживете до того что тамбовские и измайловские разворуют всю страну.
17:40
К.Б.Ын
Теперь, надеюсь, следсвенный комитет РФ опубликует данные этой поездки Зины. Бабушкам РОССИИ денег нет, а тут , клуп ФНЛ Бабушкины пенсии тырит !!!
17:40
Митяй Антибомж
Эдюха, связка-мечта второй Неймар - новый Иньеста таки осуществилась )) Вот это новогодний подарок вам Леонорыч предподнёс ))
17:38
Millwall82
На Собчак мне класть болт, это не оппозиция, а мутант из дома-2 вроде Бузовой, а вот в Леху вера есть.
17:37
Митяй Антибомж
К.Б.Ын Рюрик 09 Митяй Антибомж _____ Да, история с Фёдором мутная. Уж очень уверенно в Зенит его сватают, хотя, по логике, ни ему, ни Краснодару это не надо. 17:17--------- Галицкого, чтоб его не выперли с рынка, надо сделать что то приятное Москве или Питеру. Ща выборы, питерские многие полетят. Галицкий ждёт. Имхо, до окончания чемпионата. Вполне допустимо, что газпром и правительство возглавят НЕпитерские. Тогда Зинаиде кранты лет на 25 :)*********** Бро, а ты - сама наивность ))
17:37