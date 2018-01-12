"Зенит" полетит в Дубай без Дзюбы и Шатова

Как сообщили "СЭ" коллеги с итальянского телеканала RAI Uno, в списке футболистов "Зенита", которые должны 15 января отправиться на первый зимний сбор в ОАЭ, на данный момент отсутствуют 27-летний хавбек Олег Шатов и 29-летний форвард Артем Дзюба.

После прихода Роберто Манчини на должность главного тренера клуба из Петербурга оба футболиста потеряли твердые места в стартовом составе. Летом-осенью прошлого года полузащитник провел 16 официальных матчей во всех турнирах (0 голов), нападающий – 24 (2), при этом их нередко либо меняли, либо выпускали на поле со скамейки запасных. Не исключено, что зимой и Шатов, и Дзюба покинут сине-бело-голубых, один из вариантов – переход игроков в "Краснодар".

Также в Эмираты не полетят двое защитников: 27-летний Иван Новосельцев и 35-летний Александр Анюков. Первый в сезоне-2017/18 провел только одну встречу, 1/16 финала Кубка России против "Динамо-СПб" (2:3), второй принял участие в ней же и в игре 6-го тура РФПЛ с "Ахматом" (4:0).

Полностью состав "Зенита" на сбор в Дубае пока выглядит так: вратари Бабурин, Гойло, Лунев, Лодыгин; защитники Иванович, Кришито, Маммана, Мевля, Скроботов, Смольников, Терентьев; хавбеки Богаев, Ерохин, Жирков, Капленко, Краневиттер, Кузяев, Нобоа, Паредес, Плетнев, Ригони; нападающие Дриусси, Заболотный, Кокорин, Панюков, Полоз. (Вячеслав КОРОТКИН)