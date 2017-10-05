Джорджо д’Урбано: "Ушел бы из "Спартака", если бы верил, что источник всех бед – моя скромная персона"

Тренер "Спартака" по физподготовке Джорджо д’Урбано согласился с тем, что ему необходимо покинуть занимаемую должность, если его работа – причина всех бед в клубе. При этом специалист подчеркнул, что данное решение должно принять руководство красно-белых или Массимо Каррера.

– Если станет легче, конечно, надо увольнять (грустно улыбается). Я и сам бы ушел, если бы верил в то, что источник всех бед – моя скромная персона, – приводит "Матч ТВ" слова д’Урбано. – Но дело в том, что я так не считаю, нравится этому кому-то или нет. А вообще решение об увольнении принимает клуб или главный тренер, а не пресса или кто-то еще. Если клуб решит расстаться со мной, это его полное право, потому что зарплату мне платит "Спартак". Но пока я продолжаю работать. Мы начинаем подготовку к очередному отрезку чемпионата России и к новым важным матчам Лиги чемпионов и Кубка России. И делаем в хорошем настроении – на фоне неплохого результата с мощным "Ливерпулем" и уверенной победы над крепким "Уралом".

– Поскольку никто не видит ваших тренировок, делается вывод: Д’Урбано так нагружает игроков "Спартака", что те перестают бегать по полю к середине второго тайма, а заодно валятся от травм.

– Сначала по поводу травм. Массимо недавно выступил перед прессой и показал сравнительную таблицу – этого сезона и прошлого. Если не ошибаюсь, и тогда было немало травм. Другое дело, что на фоне неудачного старта в этом сезоне любая травма выглядит зловещей и чуть ли не трагической, но ведь у каждой своя причина. Информация о здоровье игроков – не та, которой можно разбрасываться направо и налево, потому что речь идет о частной жизни.

Внутри клуба есть все необходимые данные о динамиках травм и восстановлении, но это не значит, что я имею право выносить ее в прессу. Могу лишь сказать, что травмы не являются прямым следствием наших нагрузок. Более того, вовсе не считаю, что мы перегружаем наших ребят! В той же Италии есть клубы, где мои коллеги при столь напряженном графике матчей, как сейчас у "Спартака", дают еще больше нагрузок, чем мы.