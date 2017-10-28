Доменико Кришито: "Самый сложный соперник? ЦСКА в последнем матче"

Капитан "Зенита" Доменико Кришито признался, что был удивлен тем, насколько агрессивно играл против его команды ЦСКА в матче 9-го тура чемпионата России. Встреча, состоявшаяся в Москве, завершилась вничью.

- Вас удивило то, как ЦСКА начал матч против "Зенита"? 30 минут вы голову поднять не могли.

– Да, очень агрессивно, очень быстро, - цитирует "Фонтанка.ру" Кришито. - Хорошо, что мы не пропустили в самом начале. Затем мы выправили характер игры. Я считаю, что ничья – справедливый результат.

- Какая самая сложная команда, против которой вам приходилось играть?

– ЦСКА в последнем матче.

- Что случилось у вас в эпизоде с Фернандесом в матче против ЦСКА?

– Фернандес сфолил, и я почувствовал боль. А все остальное я пропустил – я лежал на газоне.

- Я уверен, что вы видели, как Фернандес пытался заплевать Манчини.

– Да, потом я пересматривал по телевизору. Особого отношения у меня к этому эпизоду нет. Мне кажется, потом Фернандес и Манчини все между собой разъяснили.