Дмитрий Хомуха: "Уверен, Еременко подаст апелляцию"

Бывший полузащитник ЦСКА Дмитрий Хомуха прокомментировал решение КЭДК УЕФА по "делу Романа Еременко". Он выразил мнение, что о завершении карьеры финна говорить пока рано, считает Хомуха. Хавбек дисквалифицирован на два года. В его допинг-пробе были обнаружены кокаин и его метаболиты.

– Два года – существенный срок. Но возможно подать апелляцию, - сказал Хомуха. - Я не стал бы пока говорить о завершении карьеры футболиста. Но если срок не сократят, вернуться после такого перерыва и вновь набрать форму будет очень сложно. Уверен, что они подадут апелляцию. На сегодняшний день Еременко является одним из лидеров ЦСКА. И мы видим, что его отсутствие уже негативно сказывается на команде. Армейцам необходимо искать усиление и приобретать игроков в зимнее трансферное окно. (Любовь КОНЯЕВА)

Еременко дисквалифицирован на два года. Live!