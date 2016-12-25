14:55 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Дмитрий Хомуха: "Цаллагов не сильнее тех игроков, которые есть в "Зените" сегодня"

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Бывший полузащитник "Зенита" Дмитрий Хомуха – о возможном трансфере полузащитника "Крыльев Советов" Ибрагима Цаллагова в команду сине-бело-голубых. По информации "СЭ""Крылья Советов" и "Зенит", с большой долей вероятности, договорились о трансфере  Цаллагова.

– Для "Зенита" Цаллагов – футболист с российским паспортом, который просто создаст глубину состава. Он не сильнее тех игроков, которые есть в команде сине-бело-голубых на данном этапе. Уходит Витсель, а Ибрагим мог бы сыграть и на его позиции, и в опорной зоне, и на фланге в обороне.

Неизвестно, останется ли Кришито… Но работа ведется и не менее значимые футболисты могут прийти на смену. Думаю, это будут легионеры, так как ни один российский клуб не отдаст действительно сильных игроков конкуренту. (Любовь КОНЯЕВА)

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Rus_Tam

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