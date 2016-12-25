Дмитрий Шляхтин: "Ведутся переговоры по переходу Цаллагова в "Зенит"

По информации "СЭ", "Крылья Советов" и "Зенит", с большой долей вероятности, договорились о трансфере полузащитника Ибрагима Цаллагова.
Клубы согласовали сумму перехода. Теперь отец футболиста и руководители сине-бело-голубых должны урегулировать вопросы личного контракта. Глава Совета директоров самарского клуба Дмитрий Шляхтин подтвердил интерес к Цаллагову.
- Переговоры идут, но пока информации о том, что клубы договорились, у меня нет, - сказал Шляхтин. - Может быть, что-то ночью произошло?
- Но вы готовы, в случае если "Зенит" даст определенную сумму, отпустить футболиста?
- Да.
- У Цаллагова в контракте нет фиксированной суммы выкупа или это вопрос переговоров?
- Да.
- Много слухов о возможном переходе Молло? Нет ли на него запросов?
- Официальных бумаг не было.
- Неофициальные контакты дают понимание, что игрок интересен?
- Есть определенные нюансы, мы понимаем, что интерес есть.
- Будут ли "Крылья" усиливаться?
- Да, мы будем усиливаться. (Сергей ЕГОРОВ)
Д"Артаньян
Тролли, канальи и поросята - убирайтесь на свои ветки!!! Отличный игрок, реальное усиление нашего ЗЕНИТА!!! И главное - по паспорту и цвету кожи подходит!!! Один город - одна команда!!! Даже больше скажу: один народ - одна команда!!!
19:59
Parasenok
Крылья, Урал, Уфу, Оренбург, Томь надо гнать из премьер-лиги !!!
18:39
furianec3
Ни чем не хуже Смольникова по игровым качествам, а про пенсионера Анюкова я уж и не говорю. Анюкову как раз домой доигрывать вместо Цаллагова.
16:26
foreverCSKAforever
Этот парень составит достойную конкуренцию. Зырянову в Зените-2.
15:43
самарец
Ибрагим если ты хочешь завязать с футболом и же думаешь о сытой пенсии и Эрмитаже то конечно переходи))
15:42
valera074
Вот этого Цаллагова да в " Ростов " , на все 100 % уверен - заиграет и придётся ко двору , потому что там - Бердцев !А на кой ляд Цаллагов Луческу ?! Это что - то из разряда : " люблю шорох орехов " .
15:34
ИЛ-222
- Будут ли "Крылья" усиливаться? - Да, мы будем усиливаться. - Каким образом? - Продадим всех, кого сможем продать.
15:25
чужойсредисвоих
пропадёт, как Рязанцев и пр.
14:44
Richter-00
Правильно поступают. Вратаря надо продать. И вообще надо избавиться от наследия Веркаутерена. :)
14:42
bvb1987
зачем это днище зинитке
14:23
Митяй Антибомж
King's Bounty IIII азиз ганиев, ибрагим цаллагов... ************** Распил арену надо сдавать, сроки поджимают.
14:15
Митяй Антибомж
Ещё один решил загубить свою карьеру ))
14:14
Post6
Зачем он нужен Зениту? Он будет сидеть на скамейки-это 100%. Или для Зенита-2 покупают?
13:53
punch_s
лучше б Молло
13:38
King's Bounty IIII
азиз ганиев, ибрагим цаллагов...
13:12
passerby
Что-то наши "топ клубы" собирают все что более менее "может двигаться" с российским паспортом - похоже лимит ужесточат скоро...
13:05
serzheo
На скамейку. Второй состав нужно собирать для игры на два фронта.
12:49
shpasic
если переговоры ведёт отец, то, может, лучше его и не брать?
12:48