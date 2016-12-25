Дмитрий Шляхтин: "Ведутся переговоры по переходу Цаллагова в "Зенит"

По информации "СЭ", "Крылья Советов" и "Зенит", с большой долей вероятности, договорились о трансфере полузащитника Ибрагима Цаллагова.

Клубы согласовали сумму перехода. Теперь отец футболиста и руководители сине-бело-голубых должны урегулировать вопросы личного контракта. Глава Совета директоров самарского клуба Дмитрий Шляхтин подтвердил интерес к Цаллагову.

- Переговоры идут, но пока информации о том, что клубы договорились, у меня нет, - сказал Шляхтин. - Может быть, что-то ночью произошло?

- Но вы готовы, в случае если "Зенит" даст определенную сумму, отпустить футболиста?

- Да.

- У Цаллагова в контракте нет фиксированной суммы выкупа или это вопрос переговоров?

- Да.

- Много слухов о возможном переходе Молло? Нет ли на него запросов?

- Официальных бумаг не было.

- Неофициальные контакты дают понимание, что игрок интересен?

- Есть определенные нюансы, мы понимаем, что интерес есть.

- Будут ли "Крылья" усиливаться?

- Да, мы будем усиливаться. (Сергей ЕГОРОВ)