12:35 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Дмитрий Шляхтин: "Ведутся переговоры по переходу Цаллагова в "Зенит"

Ибрагим ЦАЛЛАГОВ. Фото Виталий ТИМКИВ
Ибрагим ЦАЛЛАГОВ. Фото Виталий ТИМКИВ
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По информации "СЭ", "Крылья Советов" и "Зенит", с большой долей вероятности, договорились о трансфере полузащитника Ибрагима Цаллагова.

 
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Клубы согласовали сумму перехода. Теперь отец футболиста и руководители сине-бело-голубых должны урегулировать вопросы личного контракта. Глава Совета директоров самарского клуба Дмитрий Шляхтин подтвердил интерес к Цаллагову.

- Переговоры идут, но пока информации о том, что клубы договорились, у меня нет, - сказал Шляхтин. - Может быть, что-то ночью произошло?

- Но вы готовы, в случае если "Зенит" даст определенную сумму, отпустить футболиста?

- Да.

- У Цаллагова в контракте нет фиксированной суммы выкупа или это вопрос переговоров?

- Да.

 
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- Много слухов о возможном переходе Молло? Нет ли на него запросов?

- Официальных бумаг не было.

- Неофициальные контакты дают понимание, что игрок интересен?

- Есть определенные нюансы, мы понимаем, что интерес есть.

- Будут ли "Крылья" усиливаться?

- Да, мы будем усиливаться. (Сергей ЕГОРОВ)

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КОММЕНТАРИИ (18)
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Д"Артаньян

Тролли, канальи и поросята - убирайтесь на свои ветки!!! Отличный игрок, реальное усиление нашего ЗЕНИТА!!! И главное - по паспорту и цвету кожи подходит!!! Один город - одна команда!!! Даже больше скажу: один народ - одна команда!!!

19:59

Parasenok

Крылья, Урал, Уфу, Оренбург, Томь надо гнать из премьер-лиги !!!

18:39

furianec3

Ни чем не хуже Смольникова по игровым качествам, а про пенсионера Анюкова я уж и не говорю. Анюкову как раз домой доигрывать вместо Цаллагова.

16:26

foreverCSKAforever

Этот парень составит достойную конкуренцию. Зырянову в Зените-2.

15:43

самарец

Ибрагим если ты хочешь завязать с футболом и же думаешь о сытой пенсии и Эрмитаже то конечно переходи))

15:42

valera074

Вот этого Цаллагова да в " Ростов " , на все 100 % уверен - заиграет и придётся ко двору , потому что там - Бердцев !А на кой ляд Цаллагов Луческу ?! Это что - то из разряда : " люблю шорох орехов " .

15:34

ИЛ-222

- Будут ли "Крылья" усиливаться? - Да, мы будем усиливаться. - Каким образом? - Продадим всех, кого сможем продать.

15:25

чужойсредисвоих

пропадёт, как Рязанцев и пр.

14:44

Richter-00

Правильно поступают. Вратаря надо продать. И вообще надо избавиться от наследия Веркаутерена. :)

14:42

bvb1987

зачем это днище зинитке

14:23

Митяй Антибомж

King's Bounty IIII азиз ганиев, ибрагим цаллагов... ************** Распил арену надо сдавать, сроки поджимают.

14:15

Митяй Антибомж

Ещё один решил загубить свою карьеру ))

14:14

Post6

Зачем он нужен Зениту? Он будет сидеть на скамейки-это 100%. Или для Зенита-2 покупают?

13:53

punch_s

лучше б Молло

13:38

King's Bounty IIII

азиз ганиев, ибрагим цаллагов...

13:12

passerby

Что-то наши "топ клубы" собирают все что более менее "может двигаться" с российским паспортом - похоже лимит ужесточат скоро...

13:05

serzheo

На скамейку. Второй состав нужно собирать для игры на два фронта.

12:49

shpasic

если переговоры ведёт отец, то, может, лучше его и не брать?

12:48

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